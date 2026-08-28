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Юань на Мосбирже умеренно слабеет к рублю

Юань на Мосбирже умеренно слабеет к рублю - 28.08.2026, ПРАЙМ

Юань на Мосбирже умеренно слабеет к рублю

Курс рубля к юаню незначительно увеличивается днем пятницы, растеряв большую часть утреннего роста, следует из данных Московской биржи. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T16:12+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню незначительно увеличивается днем пятницы, растеряв большую часть утреннего роста, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.45 мск снижался на 4 копейки, до 12,84 рубля. В первые часы торгов юань в моменте опускался до 12,69 рубля. Нефть в то же время дешевела на 0,92%, до 87,71 доллара за баррель сорта Brent. Юань на Мосбирже в пятницу снижается на 0,33%. При этом в течение дня курс китайской валюты торгуется в диапазоне 12,69 – 12,81 рубля. "Ослабление рубля в августе было связано прежде всего с сезонным ростом спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и общим внешним фоном. Дополнительное давление создавали санкционные риски и операции Минфина в рамках бюджетного правила. При этом движение курса не носило одностороннего характера: высокие процентные ставки в российской экономике продолжали поддерживать рубль, а достаточно высокие цены на нефть обеспечивали устойчивую экспортную выручку", - комментирует Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". "На следующей неделе давление на рубль может возобновиться из-за прохождения пика очередного налогового периода. Относительно невысокие цены на нефть также не оказывают поддержки рублю", - рассказал Александр Дудников из "Цифра брокер". На этом фоне валютные курсы проявлять склонность к дальнейшем повышению в направлении верхних границ диапазонов 12,6-13 рублей за китайский юань, 85-87 рублей за доллар США и 99-101 рубль за евро, ожидает он. "Наиболее вероятный сценарий на сегодня - сохранение повышенной волатильности с уклоном в сторону слабости рубля: доллара - 84,5-87,5 рубля, евро - 98,5-102 рубля, юаня - 12,5-13 рублей", - прогнозирует Владислав Силаев из УК "Альфа капитал". Ближайший структурный фактор поддержки - возможные более мягкие параметры сентябрьских покупок Минфина, которые станут известны 3 сентября, отмечает эксперт. "К концу августа ожидаем сохранения рубля в относительно стабильном диапазоне: доллар 82-87 рублей, юань 12,2-13 рублей. Евро пока не закрепился выше 100 рублей, но постепенно приближается к этой отметке. До конца августа ориентир по евро 95-101 рубля, кратковременный выход выше 100 рублей возможен", - делится Проценко.

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