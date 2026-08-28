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Латвия прекратит обрабатывать международные отправления из России

Латвия прекратит обрабатывать международные отправления из России - 28.08.2026, ПРАЙМ

Латвия прекратит обрабатывать международные отправления из России

Латвия прекратит обрабатывать международные отправления курьерской службой из России с сентября, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Почты России". | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T18:31+0300

2026-08-28T18:31+0300

2026-08-28T18:31+0300

технологии

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литва

эстония

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Латвия прекратит обрабатывать международные отправления курьерской службой из России с сентября, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Почты России". "Почта" Латвии прекращает обработку международных отправлений EMS из России с 1 сентября 2026 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что прогнозировать сроки возобновления обмена EMS не представляется возможным. "В остальном почтовый обмен с Латвией остается прежним", - добавляется там. В декабре 2025 года "Почта России" временно остановила наземную доставку в Латвию, Литву, Эстонию, а также в Словению и Хорватию.

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технологии, россия, латвия, литва, эстония, почта россии