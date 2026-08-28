https://1prime.ru/20260828/lavrov-872757713.html
Лавров: Россия не ставила США ультиматумов по ударам Украины
Лавров: Россия не ставила США ультиматумов по ударам Украины - 28.08.2026, ПРАЙМ
Лавров: Россия не ставила США ультиматумов по ударам Украины
Россия не ставила перед США никаких ультиматумов, связанных с участием Вашингтона в ударах Украины по российской территории, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T09:32+0300
2026-08-28T09:32+0300
2026-08-28T09:32+0300
россия
мировая экономика
вашингтон
сша
москва
дональд трамп
сергей лавров
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872757713.jpg?1787898749
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Россия не ставила перед США никаких ультиматумов, связанных с участием Вашингтона в ударах Украины по российской территории, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК."Нет, с нашей стороны никакого ультиматума не было", — сказал министр, комментируя сообщения СМИ о том, что Москва якобы выдвинула Вашингтону требования по этому вопросу.Лавров пояснил, что Россия регулярно поднимает эту тему в двусторонних контактах. По его словам, за последние пару месяцев появлялись утечки в западной прессе о том, как администрация Дональда Трампа помогает Киеву финансовыми ассигнованиями, вооружениями и разведывательными данными."Когда такая информация появляется, российская сторона спокойно по дипломатическим каналам направляет ее в госдепартамент США и просит подтвердить, правда ли это", — сказал Лавров. Он добавил, что Москва ни разу не получила от Вашингтона ответа на эти запросы.
вашингтон
сша
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, вашингтон, сша, москва, дональд трамп, сергей лавров, мид рф
РОССИЯ, Мировая экономика, ВАШИНГТОН, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Сергей Лавров, МИД РФ
Лавров: Россия не ставила США ультиматумов по ударам Украины
Глава МИД Лавров: Москва запрашивала данные о помощи США Украине, ультиматумов не было