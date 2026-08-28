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Лавров: Россия не ставила США ультиматумов по ударам Украины

Лавров: Россия не ставила США ультиматумов по ударам Украины - 28.08.2026, ПРАЙМ

Лавров: Россия не ставила США ультиматумов по ударам Украины

Россия не ставила перед США никаких ультиматумов, связанных с участием Вашингтона в ударах Украины по российской территории, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T09:32+0300

2026-08-28T09:32+0300

2026-08-28T09:32+0300

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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Россия не ставила перед США никаких ультиматумов, связанных с участием Вашингтона в ударах Украины по российской территории, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК."Нет, с нашей стороны никакого ультиматума не было", — сказал министр, комментируя сообщения СМИ о том, что Москва якобы выдвинула Вашингтону требования по этому вопросу.Лавров пояснил, что Россия регулярно поднимает эту тему в двусторонних контактах. По его словам, за последние пару месяцев появлялись утечки в западной прессе о том, как администрация Дональда Трампа помогает Киеву финансовыми ассигнованиями, вооружениями и разведывательными данными."Когда такая информация появляется, российская сторона спокойно по дипломатическим каналам направляет ее в госдепартамент США и просит подтвердить, правда ли это", — сказал Лавров. Он добавил, что Москва ни разу не получила от Вашингтона ответа на эти запросы.

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россия, мировая экономика, вашингтон, сша, москва, дональд трамп, сергей лавров, мид рф