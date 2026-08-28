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Лавров: Россия не хочет введения платы за проход в Ормузском проливе

Лавров: Россия не хочет введения платы за проход в Ормузском проливе - 28.08.2026, ПРАЙМ

Лавров: Россия не хочет введения платы за проход в Ормузском проливе

Россия не хочет введения платы за проход в Ормузском проливе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T09:54+0300

2026-08-28T09:54+0300

2026-08-28T09:54+0300

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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Россия не хочет введения платы за проход в Ормузском проливе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК."Мы тоже, кстати, не хотим, чтобы была введена плата, но это предмет дальнейших разговоров", — сказал министр.Лавров уточнил, что до 28 февраля — начала агрессии США и Израиля против Ирана — пролив был полностью открыт. По его словам, вопрос о плате не обсуждался, пока "США и Израиль не начали эту авантюру". Министр отметил, что после этого Иран показал наличие национальных интересов и гордости, а в руководстве страны укрепились позиции тех, кто предупреждал о необходимости ядерного оружия для защиты от внешнего давления.Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщал, что Тегеран и Оман договорились создать новые механизмы безопасности в акватории, предусматривающие взимание платы за услуги.

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мид, сергей лавров, иран, ормузский пролив, израиль, бизнес, россия