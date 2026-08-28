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В Госдуме предложили усилить контроль за лекарствами для животных - 28.08.2026, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили усилить контроль за лекарствами для животных
В Госдуме предложили усилить контроль за лекарствами для животных - 28.08.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили усилить контроль за лекарствами для животных
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с руководителем фракции в палате парламента Алексеем Нечаевым предложили закрепить в ГК РФ самостоятельный... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T20:46+0300
2026-08-28T20:46+0300
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россия
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с руководителем фракции в палате парламента Алексеем Нечаевым предложили закрепить в ГК РФ самостоятельный правовой статус животных как живых существ и ввести контроль за лекарствами для животных и ответственность за некачественные лекарства для них такие же, как для людей. Соответствующие обращения на имена министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова и генерального прокурора РФ Александра Гуцана имеются в распоряжении РИА Новости. "Необходимо закрепить в ГК РФ самостоятельный правовой статус животных как живых существ… Одновременно необходимо установить для ветеринарных вакцин и иных иммунобиологических препаратов уровень государственного контроля, сопоставимый с контролем препаратов для медицинского применения… Необходимо усилить ответственность за производство и обращение опасных ветеринарных препаратов", - сказано в документе на имя Козлова. Депутаты отмечают, что необходимо дополнить статью 238.1 УК РФ квалифицирующими признаками, предусматривающими повышенную уголовную ответственность, если производство или оборот фальсифицированного либо недоброкачественного ветеринарного лекарственного средства повлекли массовое заболевание, тяжелые увечья или гибель животных. Сам факт того, что препарат предназначен не для человека, а для животного, по мнению авторов инициативы, не должен означать существенно меньшую ответственность производителя за его безопасность. "Особого внимания требует проверка того, могли ли в обращение попасть серии препарата, представляющие опасность для жизни животных, были ли надлежащим образом проведены обязательные исследования и контроль качества, а также насколько оперативно после выявления возможных нарушений были приняты меры по изъятию соответствующих серий из оборота", - добавляется в письме на имя Гуцана.
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бизнес, россия, александр козлов
Бизнес, РОССИЯ, Александр Козлов
20:46 28.08.2026
 
В Госдуме предложили усилить контроль за лекарствами для животных

"Новые люди" предложили усилить ответственность за некачественные лекарства для животных

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудница приюта для бездомных животных в Зеленограде на прогулке с собакой
Сотрудница приюта для бездомных животных в Зеленограде на прогулке с собакой - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с руководителем фракции в палате парламента Алексеем Нечаевым предложили закрепить в ГК РФ самостоятельный правовой статус животных как живых существ и ввести контроль за лекарствами для животных и ответственность за некачественные лекарства для них такие же, как для людей.
Соответствующие обращения на имена министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова и генерального прокурора РФ Александра Гуцана имеются в распоряжении РИА Новости.
"Необходимо закрепить в ГК РФ самостоятельный правовой статус животных как живых существ… Одновременно необходимо установить для ветеринарных вакцин и иных иммунобиологических препаратов уровень государственного контроля, сопоставимый с контролем препаратов для медицинского применения… Необходимо усилить ответственность за производство и обращение опасных ветеринарных препаратов", - сказано в документе на имя Козлова.
Депутаты отмечают, что необходимо дополнить статью 238.1 УК РФ квалифицирующими признаками, предусматривающими повышенную уголовную ответственность, если производство или оборот фальсифицированного либо недоброкачественного ветеринарного лекарственного средства повлекли массовое заболевание, тяжелые увечья или гибель животных. Сам факт того, что препарат предназначен не для человека, а для животного, по мнению авторов инициативы, не должен означать существенно меньшую ответственность производителя за его безопасность.
"Особого внимания требует проверка того, могли ли в обращение попасть серии препарата, представляющие опасность для жизни животных, были ли надлежащим образом проведены обязательные исследования и контроль качества, а также насколько оперативно после выявления возможных нарушений были приняты меры по изъятию соответствующих серий из оборота", - добавляется в письме на имя Гуцана.
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