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Чистый убыток "Магнита" по МСФО за полгода составил 1,877 миллиарда рублей
Чистый убыток "Магнита" по МСФО за полгода составил 1,877 миллиарда рублей - 28.08.2026, ПРАЙМ
Чистый убыток "Магнита" по МСФО за полгода составил 1,877 миллиарда рублей
Чистый убыток по МСФО одного из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" в первом полугодии 2026 года составил 1,877 миллиарда рублей против прибыли годом... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T20:41+0300
2026-08-28T20:41+0300
2026-08-28T20:41+0300
бизнес
магнит
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток по МСФО одного из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" в первом полугодии 2026 года составил 1,877 миллиарда рублей против прибыли годом ранее в 6,544 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка в первом полугодии при этом выросла на 12,8%, до 1,887 триллиона рублей.
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бизнес, магнит
Чистый убыток "Магнита" по МСФО за полгода составил 1,877 миллиарда рублей
Чистый убыток "Магнита" по МСФО в первом полугодии составил 1,877 миллиарда рублей
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток по МСФО одного из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" в первом полугодии 2026 года составил 1,877 миллиарда рублей против прибыли годом ранее в 6,544 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка в первом полугодии при этом выросла на 12,8%, до 1,887 триллиона рублей.