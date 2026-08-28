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Чистый убыток "Магнита" по МСФО за полгода составил 1,877 миллиарда рублей

Чистый убыток "Магнита" по МСФО за полгода составил 1,877 миллиарда рублей - 28.08.2026, ПРАЙМ

Чистый убыток "Магнита" по МСФО за полгода составил 1,877 миллиарда рублей

Чистый убыток по МСФО одного из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" в первом полугодии 2026 года составил 1,877 миллиарда рублей против прибыли годом... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T20:41+0300

2026-08-28T20:41+0300

2026-08-28T20:41+0300

бизнес

магнит

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток по МСФО одного из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" в первом полугодии 2026 года составил 1,877 миллиарда рублей против прибыли годом ранее в 6,544 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка в первом полугодии при этом выросла на 12,8%, до 1,887 триллиона рублей.

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