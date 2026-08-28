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ВТБ: маркетплейсы не обращались за реструктуризацией кредитов

ВТБ: маркетплейсы не обращались за реструктуризацией кредитов - 28.08.2026, ПРАЙМ

ВТБ: маркетплейсы не обращались за реструктуризацией кредитов

Маркетплейсы не обращались за реструктуризацией кредитов на фоне атак украинских БПЛА на логистические центры, заявки поступают только от селлеров, сообщил... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T10:50+0300

2026-08-28T10:50+0300

2026-08-28T10:50+0300

финансы

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Маркетплейсы не обращались за реструктуризацией кредитов на фоне атак украинских БПЛА на логистические центры, заявки поступают только от селлеров, сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. "Сами маркетплейсы за реструктуризациями кредитов не обращались, заявки поступают только от селлеров", - сказал он, комментируя вопросы относительно поддержки пострадавших от атак маркетплейсов и реструктуризации займов для них. ВТБ является одним из крупных кредиторов Wildberries и Ozon. ЦБ в начале августа рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших от терактов против логистических центров предпринимателей и реструктурировать им кредиты независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы в силу закона. Пьянов отметил, что ситуация с логистической инфраструктурой маркетплейсов может привести к краткосрочному падению выручки, кредитного качества, но даже в стрессовом сценарии всего лишь переводит этих заемщиков "из категории первоклассной в категорию нормальной в нынешних макроэкономических условиях". По влиянию на банковский сектор разные события имеют разный уровень отрицательного эффекта, добавил он. "Фактор первого порядка для банков – выпадение значимых долей складов. Возмещение этих выпавших площадей потребует инвестиций и будет негативно влиять на свободный денежный поток. Фактор второго порядка – это утрата собственного товара и товаров селлеров", - продолжил первый зампред ВТБ. Фактор третьего порядка – перестраивание логистической инфраструктуры, что будет требовать инвестиций и повлияет на маржинальность по EBITDA. Некоторое снижение метрик будет наблюдаться в 2027 году, но они не приведут к многократному росту долга компаний, считает Пьянов. "Почему мы считаем, что эти чрезвычайные события окажутся посильными для маркеплейсов, и что будет выступать источником для восстановительных инвестиций и инвестиций в перестройку логичестических маршрутов. Во-первых, это сохранение потребительского спроса и работа маркетплейсов для его удовлетворения. Во-вторых, утвержденные правительством налоговые меры – и это мощная мера", - пояснил он. Пьянов добавил, что в ВТБ не ожидают значимых дорезервирований кредитов. "С точки зрения моделирования под резервы по МСФО, краткосрочные просадки будут восстановлены на среднем и долгосрочном горизонте", - пояснил он. "Заявки селлеров на реструктуризацию в банке ВТБ оцениваются в сотни миллионов рублей, эта величина для баланса банков небольшая", - подытожил Пьянов. Ранее на этой неделе кабмин РФ утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА ВСУ на объекты группы РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ), и меры по сохранению работы самой компании: они получат отсрочку по налогам и страховым взносам, также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты взносов. Поддержку получат юрлица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода. В последние недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries в ряде регионов России. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о терактах. С 22 августа также пострадалинесколько логистических объектов Ozon.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, втб, wildberries, ozon