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Акции Marvell Technology дешевеют более чем на 8% - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Акции Marvell Technology дешевеют более чем на 8%
Акции Marvell Technology дешевеют более чем на 8% - 28.08.2026, ПРАЙМ
Акции Marvell Technology дешевеют более чем на 8%
Акции американской полупроводниковой Marvell Technology дешевеют на предторгах пятницы в США более чем на 8% после корпоративных новостей, свидетельствуют... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T15:13+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Акции американской полупроводниковой Marvell Technology дешевеют на предторгах пятницы в США более чем на 8% после корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.47 мск акции Marvell Technology снижались в цене на 8,3%, до 221,52 доллара. По итогам четверга акции подешевели на 1,49%, до 241,45 доллара. Как отмечает агентство Рейтер, внимание инвесторов направлено на сроки получения прибыли от недавней сделки Marvell Technology c Google по изготовлению чипов. Она может увеличить годовой доход американской полупроводниковой компании до 120 миллиардов долларов к 2033 году, что "затмило" улучшение прогнозов компании, представленное после закрытия торгов четверга на текущий и следующий финансовые годы. "Ожидания были выше, преимущественно, из-за сделки с Google", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Morgan Stanley. В своем отчете Marvell Technology представила обновленные ожидания по выручке, повысив их до 12 миллиардов с 11,5 миллиарда в текущем финансовом году и до 18 миллиардов в следующем (на 1,5 миллиарда больше, чем в предыдущем прогнозе). Во втором квартале (завершился 1 августа) компания получила чистую прибыль в размере 2,739 миллиарда долларов, что оказалось в 1,3 раза выше показателя за аналогичный период прошло года, а также больше прогнозов аналитиков в 2,71 миллиарда долларов. При этом скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 0,94 доллара при прогнозе 0,93 доллара. Marvell Technology - американская компания, созданная в 1995 году, занимается решениями в области полупроводниковых технологий для инфраструктурных данных.
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рынок, сша, morgan stanley
Рынок, США, Morgan Stanley
15:13 28.08.2026
 
Акции Marvell Technology дешевеют более чем на 8%

Акции Marvell Technology дешевеют в США более чем на 8% после корпоративных новостей

© Фото : Изображение сгенерировано ИИНа фондовом рынке США надувается пузырь
На фондовом рынке США надувается пузырь - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2026
© Фото : Изображение сгенерировано ИИ
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Акции американской полупроводниковой Marvell Technology дешевеют на предторгах пятницы в США более чем на 8% после корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.47 мск акции Marvell Technology снижались в цене на 8,3%, до 221,52 доллара. По итогам четверга акции подешевели на 1,49%, до 241,45 доллара.
Как отмечает агентство Рейтер, внимание инвесторов направлено на сроки получения прибыли от недавней сделки Marvell Technology c Google по изготовлению чипов. Она может увеличить годовой доход американской полупроводниковой компании до 120 миллиардов долларов к 2033 году, что "затмило" улучшение прогнозов компании, представленное после закрытия торгов четверга на текущий и следующий финансовые годы.
"Ожидания были выше, преимущественно, из-за сделки с Google", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Morgan Stanley.
В своем отчете Marvell Technology представила обновленные ожидания по выручке, повысив их до 12 миллиардов с 11,5 миллиарда в текущем финансовом году и до 18 миллиардов в следующем (на 1,5 миллиарда больше, чем в предыдущем прогнозе).
Во втором квартале (завершился 1 августа) компания получила чистую прибыль в размере 2,739 миллиарда долларов, что оказалось в 1,3 раза выше показателя за аналогичный период прошло года, а также больше прогнозов аналитиков в 2,71 миллиарда долларов. При этом скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 0,94 доллара при прогнозе 0,93 доллара.
Marvell Technology - американская компания, созданная в 1995 году, занимается решениями в области полупроводниковых технологий для инфраструктурных данных.
 
РынокСШАMorgan Stanley
 
 
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