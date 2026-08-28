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Акции Marvell Technology дешевеют более чем на 8%

Акции Marvell Technology дешевеют более чем на 8% - 28.08.2026, ПРАЙМ

Акции Marvell Technology дешевеют более чем на 8%

Акции американской полупроводниковой Marvell Technology дешевеют на предторгах пятницы в США более чем на 8% после корпоративных новостей, свидетельствуют... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T15:13+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Акции американской полупроводниковой Marvell Technology дешевеют на предторгах пятницы в США более чем на 8% после корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.47 мск акции Marvell Technology снижались в цене на 8,3%, до 221,52 доллара. По итогам четверга акции подешевели на 1,49%, до 241,45 доллара. Как отмечает агентство Рейтер, внимание инвесторов направлено на сроки получения прибыли от недавней сделки Marvell Technology c Google по изготовлению чипов. Она может увеличить годовой доход американской полупроводниковой компании до 120 миллиардов долларов к 2033 году, что "затмило" улучшение прогнозов компании, представленное после закрытия торгов четверга на текущий и следующий финансовые годы. "Ожидания были выше, преимущественно, из-за сделки с Google", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Morgan Stanley. В своем отчете Marvell Technology представила обновленные ожидания по выручке, повысив их до 12 миллиардов с 11,5 миллиарда в текущем финансовом году и до 18 миллиардов в следующем (на 1,5 миллиарда больше, чем в предыдущем прогнозе). Во втором квартале (завершился 1 августа) компания получила чистую прибыль в размере 2,739 миллиарда долларов, что оказалось в 1,3 раза выше показателя за аналогичный период прошло года, а также больше прогнозов аналитиков в 2,71 миллиарда долларов. При этом скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 0,94 доллара при прогнозе 0,93 доллара. Marvell Technology - американская компания, созданная в 1995 году, занимается решениями в области полупроводниковых технологий для инфраструктурных данных.

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рынок, сша, morgan stanley