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"Мечел" в первом полугодии увеличил добычу угля на 9% - 28.08.2026, ПРАЙМ
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"Мечел" в первом полугодии увеличил добычу угля на 9%
"Мечел" в первом полугодии увеличил добычу угля на 9% - 28.08.2026, ПРАЙМ
"Мечел" в первом полугодии увеличил добычу угля на 9%
Группа "Мечел" в первом полугодии 2026 года увеличила добычу угля на 9% в годовом выражении, до 3,985 миллиона тонн, следует из сообщения компании. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T12:27+0300
2026-08-28T13:16+0300
промышленность
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Группа "Мечел" в первом полугодии 2026 года увеличила добычу угля на 9% в годовом выражении, до 3,985 миллиона тонн, следует из сообщения компании.Выпуск стали в январе-июне упал на 31%, до 1,161 миллиона тонн. Выплавка чугуна сократилась на 29%, до 1,034 миллиона тонн.Продажи антрацита уменьшились на 63%, до 172 тысяч тонн, а энергетического угля - на 49%, до 668 тысяч тонн. При этом "Мечел" нарастил сбыт рядового коксующегося угля в разы - с 61 тысячи тонн до 1,153 миллиона.Кроме того, компания увеличила продажи железной руды на 36%, до 474 тысяч тонн. Реализация концентрата коксующегося угля (ККУ) снизилась на 35%, до 1,099 миллиона тонн. Продажи ККУ для "третьих лиц" упали на 54% - до 483 тысяч тонн.Реализация железорудного концентрата (ЖРК) сократилась на 25%, до 626 тысяч тонн. Продажи кокса снизились на 18%, до 731 тысячи тонн, реализация "третьим лицам" - на 17%, до 154 тысяч тонн.Также "Мечел" уменьшил реализацию сортового проката на 12%, до 999 тысяч тонн, а плоского проката - на 34%, до 55 тысяч тонн."Добыча угля полугодие к полугодию в соответствии с нашей стратегией выросла на 9% и во второй половине года эта тенденция укрепится. Компания за отчетный период существенно обновила и нарастила парк крупной горнотранспортной техники, а также работает над привлечением подрядных организаций для обеспечения более интенсивного роста объемов добычи", - приводятся слова главы компании Игоря Хафизова."Мечел" планирует увеличить объемы добычи угля в 2027 году на 36-45%, до 15-16 миллионов тонн, с прогнозируемых 11 миллионов тонн в 2026 году, сообщал журналистам Хафизов в начале июля."Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основной бенефициар - председатель совета директоров Игорь Зюзин.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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192
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промышленность
Промышленность
12:27 28.08.2026 (обновлено: 13:16 28.08.2026)
 
"Мечел" в первом полугодии увеличил добычу угля на 9%

"Мечел" в I полугодии увеличил добычу угля на 9%, до 3,985 миллиона тонн

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Группа "Мечел" в первом полугодии 2026 года увеличила добычу угля на 9% в годовом выражении, до 3,985 миллиона тонн, следует из сообщения компании.
Выпуск стали в январе-июне упал на 31%, до 1,161 миллиона тонн. Выплавка чугуна сократилась на 29%, до 1,034 миллиона тонн.
Продажи антрацита уменьшились на 63%, до 172 тысяч тонн, а энергетического угля - на 49%, до 668 тысяч тонн. При этом "Мечел" нарастил сбыт рядового коксующегося угля в разы - с 61 тысячи тонн до 1,153 миллиона.
Кроме того, компания увеличила продажи железной руды на 36%, до 474 тысяч тонн. Реализация концентрата коксующегося угля (ККУ) снизилась на 35%, до 1,099 миллиона тонн. Продажи ККУ для "третьих лиц" упали на 54% - до 483 тысяч тонн.
Реализация железорудного концентрата (ЖРК) сократилась на 25%, до 626 тысяч тонн. Продажи кокса снизились на 18%, до 731 тысячи тонн, реализация "третьим лицам" - на 17%, до 154 тысяч тонн.
Также "Мечел" уменьшил реализацию сортового проката на 12%, до 999 тысяч тонн, а плоского проката - на 34%, до 55 тысяч тонн.
"Добыча угля полугодие к полугодию в соответствии с нашей стратегией выросла на 9% и во второй половине года эта тенденция укрепится. Компания за отчетный период существенно обновила и нарастила парк крупной горнотранспортной техники, а также работает над привлечением подрядных организаций для обеспечения более интенсивного роста объемов добычи", - приводятся слова главы компании Игоря Хафизова.
"Мечел" планирует увеличить объемы добычи угля в 2027 году на 36-45%, до 15-16 миллионов тонн, с прогнозируемых 11 миллионов тонн в 2026 году, сообщал журналистам Хафизов в начале июля.
"Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основной бенефициар - председатель совета директоров Игорь Зюзин.
 
Промышленность
 
 
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