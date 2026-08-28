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МЭР будет утверждать требования к нагрудной карточке экскурсовода

МЭР будет утверждать требования к нагрудной карточке экскурсовода - 28.08.2026, ПРАЙМ

МЭР будет утверждать требования к нагрудной карточке экскурсовода

Правительство России на заседании в четверг одобрило законопроект о наделении Минэкономразвития полномочиями утверждать общие требования к нагрудной... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T12:48+0300

2026-08-28T12:48+0300

2026-08-28T12:48+0300

россия

бизнес

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг одобрило законопроект о наделении Минэкономразвития полномочиями утверждать общие требования к нагрудной идентификационной карточке экскурсовода или гида-переводчика, сообщила пресс-служба кабмина. "О внесении изменения в постановление правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года №437)... Решение правительства: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект постановления направлен на регулирование общих требований к нагрудной идентификационной карточке экскурсовода, гида или гида-переводчика.

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