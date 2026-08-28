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МЭР будет утверждать требования к нагрудной карточке экскурсовода
МЭР будет утверждать требования к нагрудной карточке экскурсовода - 28.08.2026, ПРАЙМ
МЭР будет утверждать требования к нагрудной карточке экскурсовода
Правительство России на заседании в четверг одобрило законопроект о наделении Минэкономразвития полномочиями утверждать общие требования к нагрудной... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T12:48+0300
2026-08-28T12:48+0300
2026-08-28T12:48+0300
россия
бизнес
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг одобрило законопроект о наделении Минэкономразвития полномочиями утверждать общие требования к нагрудной идентификационной карточке экскурсовода или гида-переводчика, сообщила пресс-служба кабмина.
"О внесении изменения в постановление правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года №437)... Решение правительства: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект постановления направлен на регулирование общих требований к нагрудной идентификационной карточке экскурсовода, гида или гида-переводчика.
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россия, бизнес
МЭР будет утверждать требования к нагрудной карточке экскурсовода
Кабмин одобрил проект о полномочиях МЭР утверждать требования к нагрудной карточке гида
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг одобрило законопроект о наделении Минэкономразвития полномочиями утверждать общие требования к нагрудной идентификационной карточке экскурсовода или гида-переводчика, сообщила пресс-служба кабмина.
"О внесении изменения в постановление правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года №437)... Решение правительства: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект постановления направлен на регулирование общих требований к нагрудной идентификационной карточке экскурсовода, гида или гида-переводчика.