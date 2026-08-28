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МИД прокомментировал задержание судов "теневого флота" странами ЕС

МИД прокомментировал задержание судов "теневого флота" странами ЕС - 28.08.2026, ПРАЙМ

МИД прокомментировал задержание судов "теневого флота" странами ЕС

Задержание судов якобы "теневого флота" странами ЕС ведет к росту цен на нефть и может бумерангом ударить по ним самим, заявил в интервью РИА Новости директор... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T08:48+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Задержание судов якобы "теневого флота" странами ЕС ведет к росту цен на нефть и может бумерангом ударить по ним самим, заявил в интервью РИА Новости директор первого Европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. "Незаконные действия Франции и других европейских стран подрывают свободу судоходства и мировой торговли, ведут к росту цен на нефть, создают нежелательные прецеденты и могут бумерангом ударить по ним самим, особенно если принять во внимание, сколько судов под действительно фальшивыми флагами перевозят нефть и другие товары в интересах самих европейцев", - сказал дипломат. Европейцы занимаются "беспардонными манипуляциями" с международным правом, отметил он. "Само понятие "теневого флота" является фикцией, его нет в морском праве. Действующие нормы позволяют военному кораблю остановить и досмотреть иностранное судно в открытом море в строго ограниченных случаях. Возможность принудительного изменения маршрута судна, высадки десанта и его конвоирования из открытого моря в порт государства военного корабля вообще не предусмотрена", - подчеркнул он.

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