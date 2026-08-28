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МИД пригрозил Финляндии ответом в случае пересмотра сделок с недвижимостью - 28.08.2026, ПРАЙМ
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МИД пригрозил Финляндии ответом в случае пересмотра сделок с недвижимостью
МИД пригрозил Финляндии ответом в случае пересмотра сделок с недвижимостью - 28.08.2026, ПРАЙМ
МИД пригрозил Финляндии ответом в случае пересмотра сделок с недвижимостью
Москва даст адекватный ответ в случае пересмотра Финляндией сделок с недвижимостью, ранее заключенных россиянами, заявил в интервью РИА Новости директор первого | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T20:32+0300
2026-08-28T20:32+0300
россия
финляндия
москва
недвижимость
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Москва даст адекватный ответ в случае пересмотра Финляндией сделок с недвижимостью, ранее заключенных россиянами, заявил в интервью РИА Новости директор первого Европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. По словам дипломата, "финские власти не раз доказывали, что не слишком обеспокоены нарушением правовых норм, коль скоро речь идет о нашей стране и ее гражданах". Показательным стало введение в 2025 году полного запрета на приобретение в Финляндии недвижимости россиянами, "что трудно расценивать иначе как дискриминацию по национальному признаку", подчеркнул он. "В этих условиях нельзя исключать и новых конфронтационных шагов с финской стороны. Без ответа они не останутся. Будем реагировать адекватно, исходя из наших национальных интересов", - сказал Студенников. Ранее СМИ со ссылкой на главу минобороны республики Антти Хяккянена сообщили, что власти рассматривают возможность вмешиваться в уже совершенные сделки с недвижимостью россиян, плоть до тех, что были 20 лет назад. Власти Финляндии в июле 2025 года ввели запрет на осуществление сделок с недвижимостью для граждан России и Белоруссии. Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся.
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россия, финляндия, москва, недвижимость
РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, МОСКВА, Недвижимость
20:32 28.08.2026
 
МИД пригрозил Финляндии ответом в случае пересмотра сделок с недвижимостью

МИД пообещал ответ Финляндии в случае пересмотра прав россиян на недвижимость в стране

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Москва даст адекватный ответ в случае пересмотра Финляндией сделок с недвижимостью, ранее заключенных россиянами, заявил в интервью РИА Новости директор первого Европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.
По словам дипломата, "финские власти не раз доказывали, что не слишком обеспокоены нарушением правовых норм, коль скоро речь идет о нашей стране и ее гражданах". Показательным стало введение в 2025 году полного запрета на приобретение в Финляндии недвижимости россиянами, "что трудно расценивать иначе как дискриминацию по национальному признаку", подчеркнул он.
"В этих условиях нельзя исключать и новых конфронтационных шагов с финской стороны. Без ответа они не останутся. Будем реагировать адекватно, исходя из наших национальных интересов", - сказал Студенников.
Ранее СМИ со ссылкой на главу минобороны республики Антти Хяккянена сообщили, что власти рассматривают возможность вмешиваться в уже совершенные сделки с недвижимостью россиян, плоть до тех, что были 20 лет назад.
Власти Финляндии в июле 2025 года ввели запрет на осуществление сделок с недвижимостью для граждан России и Белоруссии. Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся.
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