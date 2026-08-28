https://1prime.ru/20260828/mid-872794048.html
МИД пригрозил Финляндии ответом в случае пересмотра сделок с недвижимостью
МИД пригрозил Финляндии ответом в случае пересмотра сделок с недвижимостью - 28.08.2026, ПРАЙМ
МИД пригрозил Финляндии ответом в случае пересмотра сделок с недвижимостью
Москва даст адекватный ответ в случае пересмотра Финляндией сделок с недвижимостью, ранее заключенных россиянами, заявил в интервью РИА Новости директор первого | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T20:32+0300
2026-08-28T20:32+0300
2026-08-28T20:32+0300
россия
финляндия
москва
недвижимость
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862893622_0:127:3191:1921_1920x0_80_0_0_b9c4ed7b815ebed377c94f9a466dbaea.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Москва даст адекватный ответ в случае пересмотра Финляндией сделок с недвижимостью, ранее заключенных россиянами, заявил в интервью РИА Новости директор первого Европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. По словам дипломата, "финские власти не раз доказывали, что не слишком обеспокоены нарушением правовых норм, коль скоро речь идет о нашей стране и ее гражданах". Показательным стало введение в 2025 году полного запрета на приобретение в Финляндии недвижимости россиянами, "что трудно расценивать иначе как дискриминацию по национальному признаку", подчеркнул он. "В этих условиях нельзя исключать и новых конфронтационных шагов с финской стороны. Без ответа они не останутся. Будем реагировать адекватно, исходя из наших национальных интересов", - сказал Студенников. Ранее СМИ со ссылкой на главу минобороны республики Антти Хяккянена сообщили, что власти рассматривают возможность вмешиваться в уже совершенные сделки с недвижимостью россиян, плоть до тех, что были 20 лет назад. Власти Финляндии в июле 2025 года ввели запрет на осуществление сделок с недвижимостью для граждан России и Белоруссии. Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся.
https://1prime.ru/20260729/fingrid-871840042.html
финляндия
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862893622_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_b063bc0b6d816490d355927bab906f79.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, москва, недвижимость
РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, МОСКВА, Недвижимость
МИД пригрозил Финляндии ответом в случае пересмотра сделок с недвижимостью
МИД пообещал ответ Финляндии в случае пересмотра прав россиян на недвижимость в стране
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Москва даст адекватный ответ в случае пересмотра Финляндией сделок с недвижимостью, ранее заключенных россиянами, заявил в интервью РИА Новости директор первого Европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.
По словам дипломата, "финские власти не раз доказывали, что не слишком обеспокоены нарушением правовых норм, коль скоро речь идет о нашей стране и ее гражданах". Показательным стало введение в 2025 году полного запрета на приобретение в Финляндии
недвижимости россиянами, "что трудно расценивать иначе как дискриминацию по национальному признаку", подчеркнул он.
"В этих условиях нельзя исключать и новых конфронтационных шагов с финской стороны. Без ответа они не останутся. Будем реагировать адекватно, исходя из наших национальных интересов", - сказал Студенников.
Ранее СМИ со ссылкой на главу минобороны республики Антти Хяккянена сообщили, что власти рассматривают возможность вмешиваться в уже совершенные сделки с недвижимостью россиян, плоть до тех, что были 20 лет назад.
Власти Финляндии в июле 2025 года ввели запрет на осуществление сделок с недвижимостью для граждан России и Белоруссии
. Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся.
Финляндия прекратит обслуживание опор линий связи с Россией, пишут СМИ