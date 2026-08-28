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США продлили лицензию на работу "Нефтяной индустрии Сербии" - 28.08.2026, ПРАЙМ
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США продлили лицензию на работу "Нефтяной индустрии Сербии"
США продлили лицензию на работу "Нефтяной индустрии Сербии" - 28.08.2026, ПРАЙМ
США продлили лицензию на работу "Нефтяной индустрии Сербии"
Минфин США продлил временную лицензию на операционную деятельность "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) до 30 сентября, сообщила пресс-служба министерства горного... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T20:26+0300
2026-08-28T20:38+0300
сша
сербия
александр вучич
владимир путин
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БЕЛГРАД, 28 авг – ПРАЙМ. Минфин США продлил временную лицензию на операционную деятельность "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) до 30 сентября, сообщила пресс-служба министерства горного дела и энергетики Сербии. Российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) 22 августа направила минфину США запрос на продление лицензии на операционную деятельность. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлило ранее до 28 августа срок по продаже контрольного пакета в 56,15% акций и лицензию на операционную деятельность NIS до 28 августа. "OFAC выдала новую лицензию на операционную деятельность NIS на срок до 30 сентября", - говорится в сообщении минэнерго. Президент Сербии Александр Вучич накануне заявил, что "Газпром нефть" может продать контрольный пакет акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США венгерской нефтегазовой компании MOL уже в сентябре. Президент Сербии ранее говорил, что рассчитывает обсудить с российским лидером Владимиром Путиным и венгерским премьером Петером Мадьяром продажу "Газпром нефтью" контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) венгерской MOL.
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сша, сербия, александр вучич, владимир путин, минфин сша, nis, газпром
США, СЕРБИЯ, Александр Вучич, Владимир Путин, Минфин США, NIS, Газпром
20:26 28.08.2026 (обновлено: 20:38 28.08.2026)
 
США продлили лицензию на работу "Нефтяной индустрии Сербии"

Минфин США продлил лицензию на работу "Нефтяной индустрии Сербии" до 30 сентября

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БЕЛГРАД, 28 авг – ПРАЙМ. Минфин США продлил временную лицензию на операционную деятельность "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) до 30 сентября, сообщила пресс-служба министерства горного дела и энергетики Сербии.
Российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) 22 августа направила минфину США запрос на продление лицензии на операционную деятельность. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлило ранее до 28 августа срок по продаже контрольного пакета в 56,15% акций и лицензию на операционную деятельность NIS до 28 августа.
"OFAC выдала новую лицензию на операционную деятельность NIS на срок до 30 сентября", - говорится в сообщении минэнерго.
Президент Сербии Александр Вучич накануне заявил, что "Газпром нефть" может продать контрольный пакет акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США венгерской нефтегазовой компании MOL уже в сентябре.
Президент Сербии ранее говорил, что рассчитывает обсудить с российским лидером Владимиром Путиным и венгерским премьером Петером Мадьяром продажу "Газпром нефтью" контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) венгерской MOL.
 
СШАСЕРБИЯАлександр ВучичВладимир ПутинМинфин СШАNISГазпром
 
 
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