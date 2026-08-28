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Минтранс создаст единую платформу для ветеранов СВО

Минтранс создаст единую платформу для ветеранов СВО - 28.08.2026, ПРАЙМ

Минтранс создаст единую платформу для ветеранов СВО

Министерство транспорта России планирует создать единую платформу с вакансиями, мерами поддержки и обучающими программами для ветеранов СВО, сообщило ведомство... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T18:37+0300

2026-08-28T18:37+0300

2026-08-28T18:37+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Министерство транспорта России планирует создать единую платформу с вакансиями, мерами поддержки и обучающими программами для ветеранов СВО, сообщило ведомство по итогам визита министра Андрея Никитина на форум "Вместе победим". "Минтранс проработает единое "окно" для ветеранов. На одной платформе планируется собрать варианты обучения, вакансии, меры поддержки, спортивные секции, контакты и сервисы – так, чтобы человек мог быстро понять, какие возможности ему доступны", - говорится в сообщении. Для этого на базе ситуационно-информационного центра Минтранса может быть создана площадка для регулярного диалога, где участники СВО смогут тестировать сервисы, давать обратную связь и предлагать решения, которые будут внедряться в отрасли. Также Минтранс отметил, что планируется расширять курсы профессиональной переподготовки в гибридном формате, а также будут пересмотрены устаревшие медицинские требования, чтобы ветераны могли работать внешними пилотами гражданских беспилотников, а также водителями автобусов и троллейбусов на ручном управлении. "Минтранс выстраивает комплексную систему поддержки участников СВО. Одно из направлений – цифровизация воинских перевозочных документов, чтобы льготные билеты можно было оформлять без излишней бумажной бюрократии", - добавили в министерстве. Всероссийский форум ветеранов специальной военной операции "Вместе победим" проходит с 27 по 28 августа в Москве и объединяет более 2 тысяч ветеранов и членов их семей из всех регионов России.

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бизнес, россия, москва