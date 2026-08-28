https://1prime.ru/20260828/mintrans-872799356.html
В Минтрансе рассказали о скидках на билеты для детей
В Минтрансе рассказали о скидках на билеты для детей - 28.08.2026, ПРАЙМ
В Минтрансе рассказали о скидках на билеты для детей
Билеты на самолеты и поезда продаются для детей в России со скидками, а до определенного возраста в разных видах транспорта для них действует бесплатный проезд, | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T23:48+0300
2026-08-28T23:48+0300
2026-08-28T23:48+0300
бизнес
россия
владивосток
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872799356.jpg?1787950107
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Билеты на самолеты и поезда продаются для детей в России со скидками, а до определенного возраста в разных видах транспорта для них действует бесплатный проезд, рассказал РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин.
"Если говорить об авиации, то здесь у нас создана целая система: это и специальные скидки на билеты для детей, и гарантированное право бесплатно провозить детское питание сверх установленной нормы ручной клади, и обязательная рассадка детей рядом с родителями в салоне. Мы также внедрили практику выдачи детских колясок пассажирам сразу по прилете, прямо у трапа воздушного судна", - сообщил министр в преддверии ВЭФ.
Также действуют масштабные программы субсидирования перевозок.
Минтранс, напомнил он, разработал детальные методические рекомендации по обустройству комнат матери и ребенка и детских игровых зон в аэропортах и на вокзалах.
"В поездах дальнего следования тоже выстраиваем систему поддержки. Напомню, что решением правительства у нас введена круглогодичная скидка в размере 50% на проезд детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет. И эта льгота действует вне зависимости от формы их обучения", - перечислил министр.
Кроме того, пассажир имеет право бесплатно везти с собой одного ребенка до 5 лет без занятия отдельного места, а на детей от 5 до 10 лет оформляется билет со скидкой – оплачивается всего 35% от взрослого тарифа.
"В пригородных электричках на федеральном уровне установлено право бесплатного проезда для детей в возрасте до 7 лет. Дальнейшие льготы, включая поддержку многодетных семей в пригородном сообщении, по закону относятся к полномочиям субъектов", - рассказал министр.
Регионы, продолжил он, сами принимают решения, вводят льготы исходя из своих возможностей, определяют периоды их действия.
"Да, подходы в субъектах разные – где-то льготы действуют без ограничений, где-то они привязаны к месту регистрации. Но на законодательном уровне вся эта система сейчас полностью и прозрачно урегулирована", - резюмировал Никитин.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, владивосток, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, ВЭФ
В Минтрансе рассказали о скидках на билеты для детей
Глава Минтранса Никитин: билеты на самолеты и поезда продаются для детей со скидками
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Билеты на самолеты и поезда продаются для детей в России со скидками, а до определенного возраста в разных видах транспорта для них действует бесплатный проезд, рассказал РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин.
"Если говорить об авиации, то здесь у нас создана целая система: это и специальные скидки на билеты для детей, и гарантированное право бесплатно провозить детское питание сверх установленной нормы ручной клади, и обязательная рассадка детей рядом с родителями в салоне. Мы также внедрили практику выдачи детских колясок пассажирам сразу по прилете, прямо у трапа воздушного судна", - сообщил министр в преддверии ВЭФ.
Также действуют масштабные программы субсидирования перевозок.
Минтранс, напомнил он, разработал детальные методические рекомендации по обустройству комнат матери и ребенка и детских игровых зон в аэропортах и на вокзалах.
"В поездах дальнего следования тоже выстраиваем систему поддержки. Напомню, что решением правительства у нас введена круглогодичная скидка в размере 50% на проезд детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет. И эта льгота действует вне зависимости от формы их обучения", - перечислил министр.
Кроме того, пассажир имеет право бесплатно везти с собой одного ребенка до 5 лет без занятия отдельного места, а на детей от 5 до 10 лет оформляется билет со скидкой – оплачивается всего 35% от взрослого тарифа.
"В пригородных электричках на федеральном уровне установлено право бесплатного проезда для детей в возрасте до 7 лет. Дальнейшие льготы, включая поддержку многодетных семей в пригородном сообщении, по закону относятся к полномочиям субъектов", - рассказал министр.
Регионы, продолжил он, сами принимают решения, вводят льготы исходя из своих возможностей, определяют периоды их действия.
"Да, подходы в субъектах разные – где-то льготы действуют без ограничений, где-то они привязаны к месту регистрации. Но на законодательном уровне вся эта система сейчас полностью и прозрачно урегулирована", - резюмировал Никитин.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.