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В Минтрансе рассказали о скидках на билеты для детей - 28.08.2026, ПРАЙМ
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В Минтрансе рассказали о скидках на билеты для детей
В Минтрансе рассказали о скидках на билеты для детей - 28.08.2026, ПРАЙМ
В Минтрансе рассказали о скидках на билеты для детей
Билеты на самолеты и поезда продаются для детей в России со скидками, а до определенного возраста в разных видах транспорта для них действует бесплатный проезд, | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T23:48+0300
2026-08-28T23:48+0300
бизнес
россия
владивосток
вэф
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Билеты на самолеты и поезда продаются для детей в России со скидками, а до определенного возраста в разных видах транспорта для них действует бесплатный проезд, рассказал РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин. "Если говорить об авиации, то здесь у нас создана целая система: это и специальные скидки на билеты для детей, и гарантированное право бесплатно провозить детское питание сверх установленной нормы ручной клади, и обязательная рассадка детей рядом с родителями в салоне. Мы также внедрили практику выдачи детских колясок пассажирам сразу по прилете, прямо у трапа воздушного судна", - сообщил министр в преддверии ВЭФ. Также действуют масштабные программы субсидирования перевозок. Минтранс, напомнил он, разработал детальные методические рекомендации по обустройству комнат матери и ребенка и детских игровых зон в аэропортах и на вокзалах. "В поездах дальнего следования тоже выстраиваем систему поддержки. Напомню, что решением правительства у нас введена круглогодичная скидка в размере 50% на проезд детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет. И эта льгота действует вне зависимости от формы их обучения", - перечислил министр. Кроме того, пассажир имеет право бесплатно везти с собой одного ребенка до 5 лет без занятия отдельного места, а на детей от 5 до 10 лет оформляется билет со скидкой – оплачивается всего 35% от взрослого тарифа. "В пригородных электричках на федеральном уровне установлено право бесплатного проезда для детей в возрасте до 7 лет. Дальнейшие льготы, включая поддержку многодетных семей в пригородном сообщении, по закону относятся к полномочиям субъектов", - рассказал министр. Регионы, продолжил он, сами принимают решения, вводят льготы исходя из своих возможностей, определяют периоды их действия. "Да, подходы в субъектах разные – где-то льготы действуют без ограничений, где-то они привязаны к месту регистрации. Но на законодательном уровне вся эта система сейчас полностью и прозрачно урегулирована", - резюмировал Никитин. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
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бизнес, россия, владивосток, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, ВЭФ
23:48 28.08.2026
 
В Минтрансе рассказали о скидках на билеты для детей

Глава Минтранса Никитин: билеты на самолеты и поезда продаются для детей со скидками

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Билеты на самолеты и поезда продаются для детей в России со скидками, а до определенного возраста в разных видах транспорта для них действует бесплатный проезд, рассказал РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин.
"Если говорить об авиации, то здесь у нас создана целая система: это и специальные скидки на билеты для детей, и гарантированное право бесплатно провозить детское питание сверх установленной нормы ручной клади, и обязательная рассадка детей рядом с родителями в салоне. Мы также внедрили практику выдачи детских колясок пассажирам сразу по прилете, прямо у трапа воздушного судна", - сообщил министр в преддверии ВЭФ.
Также действуют масштабные программы субсидирования перевозок.
Минтранс, напомнил он, разработал детальные методические рекомендации по обустройству комнат матери и ребенка и детских игровых зон в аэропортах и на вокзалах.
"В поездах дальнего следования тоже выстраиваем систему поддержки. Напомню, что решением правительства у нас введена круглогодичная скидка в размере 50% на проезд детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет. И эта льгота действует вне зависимости от формы их обучения", - перечислил министр.
Кроме того, пассажир имеет право бесплатно везти с собой одного ребенка до 5 лет без занятия отдельного места, а на детей от 5 до 10 лет оформляется билет со скидкой – оплачивается всего 35% от взрослого тарифа.
"В пригородных электричках на федеральном уровне установлено право бесплатного проезда для детей в возрасте до 7 лет. Дальнейшие льготы, включая поддержку многодетных семей в пригородном сообщении, по закону относятся к полномочиям субъектов", - рассказал министр.
Регионы, продолжил он, сами принимают решения, вводят льготы исходя из своих возможностей, определяют периоды их действия.
"Да, подходы в субъектах разные – где-то льготы действуют без ограничений, где-то они привязаны к месту регистрации. Но на законодательном уровне вся эта система сейчас полностью и прозрачно урегулирована", - резюмировал Никитин.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
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