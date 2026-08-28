https://1prime.ru/20260828/mintrud-872795595.html

Минтруд разработал новый индикатор риска подмены трудовых отношений

Минтруд разработал новый индикатор риска подмены трудовых отношений - 28.08.2026, ПРАЙМ

Минтруд разработал новый индикатор риска подмены трудовых отношений

Минтруд России разработал новый индикатор риска подмены трудовых отношений, который сработает, если десять и более сотрудников с одного места работы станут... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T20:56+0300

2026-08-28T20:56+0300

2026-08-28T20:58+0300

россия

общество

роструд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872795595.jpg?1787939931

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Минтруд России разработал новый индикатор риска подмены трудовых отношений, который сработает, если десять и более сотрудников с одного места работы станут самозанятыми и начнут оказывать услуги прежнему или новому работодателю по гражданско-правовому договору, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин. Новый индикатор будет учитывать несколько типовых ситуаций, которые могут указывать на нарушение трудовых прав работников. Соответствующий проект приказа размещен на сайте нормативных правовых актов. "Ключевое условие – 10 или более работников с трудовыми договорами увольняются, а затем оформляют самозанятость и начинают оказывать услуги по гражданско-правовым договорам той же компании или сотрудничают с новым заказчиком все вместе", - сказал Платыгин, слова которого приводит пресс-служба ведомства. Он уточнил, что само по себе такое оформление не является нарушением, однако оно может стать основанием для Роструда проверить организацию и убедиться, что трудовые права и социальные гарантии работников соблюдаются. Кроме того, проект приказа уточняет два действующих индикатора риска: снижение зарплаты медработников и выплаты ниже МРОТ. По данным пресс-службы, это позволит повысить точность оценки и не учитывать случаи, когда низкая выплата связана, например, с отпуском без оплаты, больничным, неполной занятостью или работой по совместительству.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , роструд