Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миронов предложил усилить госконтроль за ветеринарными препаратами - 28.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260828/mironov-872777780.html
Миронов предложил усилить госконтроль за ветеринарными препаратами
Миронов предложил усилить госконтроль за ветеринарными препаратами - 28.08.2026, ПРАЙМ
Миронов предложил усилить госконтроль за ветеринарными препаратами
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил усилить государственный контроль в сфере ветеринарных препаратов. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T15:51+0300
2026-08-28T15:52+0300
бизнес
общество
сергей миронов
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872777780.jpg?1787921548
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил усилить государственный контроль в сфере ветеринарных препаратов. Ранее компания "Ветбиохим" сообщила РИА Новости, что в связи с информацией о якобы гибели собак под Ярославлем из-за их вакцины "Мультикан-8" отзовет 20-ю серию препарата и проведет контроль качества. Для изучения ситуации специалистов организации направили в Ярославскую область. Россельхознадзор приостановил обращение двух серий вакцины, а также одну серию вакцины "Мультикан-6", следует из письма ведомства, которое изучило РИА Новости. "Госконтроль в сфере ветпрепаратов нужно усилить… Я люблю животных и очень сочувствую владельцам погибших собак. Читаю истории, как люди пытались спасти питомцев, а те умирали в мучениях, и сжимается сердце. В ситуации нужно разобраться - честно, тщательно и открыто", - написал Миронов в своем Telegram-канале. Парламентарий также призвал Россельхознадзор и прокуратуру провести полную и независимую экспертизу препарата. "Обязательно нужно довести проверку до конца и обнародовать результаты. Люди должны знать правду, прежде чем вести питомца на прививку. И, если окажется, что причина действительно в вакцине, виновные должны понести самую строгую ответственность", - добавил он. Кроме того, Миронов считает правильным подумать над компенсацией для пострадавших владельцев животных. По его словам, за их горем стоят вполне реальные расходы на лечение, которое они оплачивали, до последнего пытаясь спасти любимцев. "История с "Мультиканом" поднимает и более широкий вопрос - контроля качества ветеринарных препаратов в стране. Миллионы семей доверяют здоровье своих питомцев производителям, ветклиникам", - отметил парламентарий. И это доверие государство обязано защитить железным контролем, чтобы подобное не повторилось никогда, заключил Миронов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , сергей миронов, россельхознадзор
Бизнес, Общество , Сергей Миронов, Россельхознадзор
15:51 28.08.2026 (обновлено: 15:52 28.08.2026)
 
Миронов предложил усилить госконтроль за ветеринарными препаратами

Миронов предложил усилить госконтроль в сфере ветеринарных препаратов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил усилить государственный контроль в сфере ветеринарных препаратов.
Ранее компания "Ветбиохим" сообщила РИА Новости, что в связи с информацией о якобы гибели собак под Ярославлем из-за их вакцины "Мультикан-8" отзовет 20-ю серию препарата и проведет контроль качества. Для изучения ситуации специалистов организации направили в Ярославскую область. Россельхознадзор приостановил обращение двух серий вакцины, а также одну серию вакцины "Мультикан-6", следует из письма ведомства, которое изучило РИА Новости.
"Госконтроль в сфере ветпрепаратов нужно усилить… Я люблю животных и очень сочувствую владельцам погибших собак. Читаю истории, как люди пытались спасти питомцев, а те умирали в мучениях, и сжимается сердце. В ситуации нужно разобраться - честно, тщательно и открыто", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
Парламентарий также призвал Россельхознадзор и прокуратуру провести полную и независимую экспертизу препарата.
"Обязательно нужно довести проверку до конца и обнародовать результаты. Люди должны знать правду, прежде чем вести питомца на прививку. И, если окажется, что причина действительно в вакцине, виновные должны понести самую строгую ответственность", - добавил он.
Кроме того, Миронов считает правильным подумать над компенсацией для пострадавших владельцев животных. По его словам, за их горем стоят вполне реальные расходы на лечение, которое они оплачивали, до последнего пытаясь спасти любимцев.
"История с "Мультиканом" поднимает и более широкий вопрос - контроля качества ветеринарных препаратов в стране. Миллионы семей доверяют здоровье своих питомцев производителям, ветклиникам", - отметил парламентарий.
И это доверие государство обязано защитить железным контролем, чтобы подобное не повторилось никогда, заключил Миронов.
 
БизнесОбществоСергей МироновРоссельхознадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала