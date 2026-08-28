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Миронов предложил усилить госконтроль за ветеринарными препаратами

Миронов предложил усилить госконтроль за ветеринарными препаратами - 28.08.2026, ПРАЙМ

Миронов предложил усилить госконтроль за ветеринарными препаратами

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил усилить государственный контроль в сфере ветеринарных препаратов. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T15:51+0300

2026-08-28T15:51+0300

2026-08-28T15:52+0300

бизнес

общество

сергей миронов

россельхознадзор

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил усилить государственный контроль в сфере ветеринарных препаратов. Ранее компания "Ветбиохим" сообщила РИА Новости, что в связи с информацией о якобы гибели собак под Ярославлем из-за их вакцины "Мультикан-8" отзовет 20-ю серию препарата и проведет контроль качества. Для изучения ситуации специалистов организации направили в Ярославскую область. Россельхознадзор приостановил обращение двух серий вакцины, а также одну серию вакцины "Мультикан-6", следует из письма ведомства, которое изучило РИА Новости. "Госконтроль в сфере ветпрепаратов нужно усилить… Я люблю животных и очень сочувствую владельцам погибших собак. Читаю истории, как люди пытались спасти питомцев, а те умирали в мучениях, и сжимается сердце. В ситуации нужно разобраться - честно, тщательно и открыто", - написал Миронов в своем Telegram-канале. Парламентарий также призвал Россельхознадзор и прокуратуру провести полную и независимую экспертизу препарата. "Обязательно нужно довести проверку до конца и обнародовать результаты. Люди должны знать правду, прежде чем вести питомца на прививку. И, если окажется, что причина действительно в вакцине, виновные должны понести самую строгую ответственность", - добавил он. Кроме того, Миронов считает правильным подумать над компенсацией для пострадавших владельцев животных. По его словам, за их горем стоят вполне реальные расходы на лечение, которое они оплачивали, до последнего пытаясь спасти любимцев. "История с "Мультиканом" поднимает и более широкий вопрос - контроля качества ветеринарных препаратов в стране. Миллионы семей доверяют здоровье своих питомцев производителям, ветклиникам", - отметил парламентарий. И это доверие государство обязано защитить железным контролем, чтобы подобное не повторилось никогда, заключил Миронов.

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бизнес, общество , сергей миронов, россельхознадзор