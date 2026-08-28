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На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей - 28.08.2026, ПРАЙМ
На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 24-го километра МКАД в районе Каширского шоссе, движение затруднено, сообщил столичный... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T19:28+0300
2026-08-28T19:28+0300
2026-08-28T19:28+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 24-го километра МКАД в районе Каширского шоссе, движение затруднено, сообщил столичный департамент транспорта.
"На внешней стороне 24-го километра МКАД (в районе Каширского шоссе) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении дептранса в канале на платформе "Макс".
Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются, в департаменте рекомендовали водителям для объезда использовать Московский скоростной диаметр и Третье транспортное кольцо.
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бизнес, россия
На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
На внешней стороне 24-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 24-го километра МКАД в районе Каширского шоссе, движение затруднено, сообщил столичный департамент транспорта.
"На внешней стороне 24-го километра МКАД (в районе Каширского шоссе) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении дептранса в канале на платформе "Макс".
Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются, в департаменте рекомендовали водителям для объезда использовать Московский скоростной диаметр и Третье транспортное кольцо.