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На МКАД восстановили движение после ДТП с участием нескольких автомобилей
На МКАД восстановили движение после ДТП с участием нескольких автомобилей - 28.08.2026, ПРАЙМ
На МКАД восстановили движение после ДТП с участием нескольких автомобилей
Движение на МКАД в районе Каширского шоссе восстановлено после ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщает столичный дептранс. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T21:41+0300
2026-08-28T21:41+0300
2026-08-28T21:58+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Движение на МКАД в районе Каширского шоссе восстановлено после ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщает столичный дептранс. Ранее сообщалось, что ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 24-го километра МКАД в районе Каширского шоссе, движение затруднено. "Движение на внешней стороне 24 км МКАД (в районе Каширского шоссе) восстановлено", - говорится в Telegram-канале дептранса.
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бизнес, россия
На МКАД восстановили движение после ДТП с участием нескольких автомобилей
Движение на МКАД в районе Каширского шоссе восстановили после ДТП с несколькими машинами
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Движение на МКАД в районе Каширского шоссе восстановлено после ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщает столичный дептранс.
Ранее сообщалось, что ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 24-го километра МКАД в районе Каширского шоссе, движение затруднено.
"Движение на внешней стороне 24 км МКАД (в районе Каширского шоссе) восстановлено", - говорится в Telegram-канале дептранса.