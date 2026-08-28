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На МКАД восстановили движение после ДТП с участием нескольких автомобилей

На МКАД восстановили движение после ДТП с участием нескольких автомобилей - 28.08.2026, ПРАЙМ

На МКАД восстановили движение после ДТП с участием нескольких автомобилей

Движение на МКАД в районе Каширского шоссе восстановлено после ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщает столичный дептранс. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T21:41+0300

2026-08-28T21:41+0300

2026-08-28T21:58+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Движение на МКАД в районе Каширского шоссе восстановлено после ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщает столичный дептранс. Ранее сообщалось, что ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 24-го километра МКАД в районе Каширского шоссе, движение затруднено. "Движение на внешней стороне 24 км МКАД (в районе Каширского шоссе) восстановлено", - говорится в Telegram-канале дептранса.

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