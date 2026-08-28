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В Молдавии выявлено опасное заболевание виноградной лозы - 28.08.2026, ПРАЙМ
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В Молдавии выявлено опасное заболевание виноградной лозы
В Молдавии выявлено опасное заболевание виноградной лозы - 28.08.2026, ПРАЙМ
В Молдавии выявлено опасное заболевание виноградной лозы
Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) Молдавии заявило в пятницу, что выявило в виноградниках страны опасное заболевание — золотистое... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T14:08+0300
2026-08-28T14:08+0300
здоровье
сельское хозяйство
молдавия
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КИШИНЕВ, 28 авг - ПРАЙМ. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) Молдавии заявило в пятницу, что выявило в виноградниках страны опасное заболевание — золотистое пожелтение виноградной лозы, которое может привести к значительным потерям урожая. Сельское хозяйство играет ключевую роль в экономике Молдавии, а виноградарство и винодельческая отрасль составляют основу агропромышленного комплекса республики. "ANSA сообщает о выявлении на виноградниках Республики Молдова карантинного вредного организма Grapevine flavescence dorée phytoplasma — фитоплазменного возбудителя, известного как "золотистое пожелтение виноградной лозы", - говорится в сообщении ведомства. Поясняется, что очаги были выявлены в ходе фитосанитарного мониторинга как в маточных насаждениях, предназначенных для производства посадочного материала, так и в плодоносящих виноградниках. "Возбудитель представляет собой фитоплазменный организм, оказывающий значительное воздействие на виноградарство и винодельческую отрасль, поскольку локализуется в проводящих сосудах виноградной лозы и может приводить к существенным потерям в виноградниках", - отмечается в сообщении. В ведомстве подчеркивают, что специалисты уже определили зоны распространения опасного заболевания, в связи с этим введены экстренные меры по ликвидации очагов и удалению пораженных кустов из виноградников. Маточные виноградники, где обнаружили заболевание, исключат из соответствующего реестра, а перемещение посадочного материала из таких зон ограничат.
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здоровье, сельское хозяйство, молдавия
Здоровье, Сельское хозяйство, МОЛДАВИЯ
14:08 28.08.2026
 
В Молдавии выявлено опасное заболевание виноградной лозы

В Молдавии выявили золотистое пожелтение виноградной лозы

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КИШИНЕВ, 28 авг - ПРАЙМ. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) Молдавии заявило в пятницу, что выявило в виноградниках страны опасное заболевание — золотистое пожелтение виноградной лозы, которое может привести к значительным потерям урожая.
Сельское хозяйство играет ключевую роль в экономике Молдавии, а виноградарство и винодельческая отрасль составляют основу агропромышленного комплекса республики.
"ANSA сообщает о выявлении на виноградниках Республики Молдова карантинного вредного организма Grapevine flavescence dorée phytoplasma — фитоплазменного возбудителя, известного как "золотистое пожелтение виноградной лозы", - говорится в сообщении ведомства.
Поясняется, что очаги были выявлены в ходе фитосанитарного мониторинга как в маточных насаждениях, предназначенных для производства посадочного материала, так и в плодоносящих виноградниках.
"Возбудитель представляет собой фитоплазменный организм, оказывающий значительное воздействие на виноградарство и винодельческую отрасль, поскольку локализуется в проводящих сосудах виноградной лозы и может приводить к существенным потерям в виноградниках", - отмечается в сообщении.
В ведомстве подчеркивают, что специалисты уже определили зоны распространения опасного заболевания, в связи с этим введены экстренные меры по ликвидации очагов и удалению пораженных кустов из виноградников. Маточные виноградники, где обнаружили заболевание, исключат из соответствующего реестра, а перемещение посадочного материала из таких зон ограничат.
 
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