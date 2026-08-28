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Жара в Европе усложняет переход Украины к перевозке грузов через Дунай
Жара в Европе усложняет переход Украины к перевозке грузов через Дунай - 28.08.2026, ПРАЙМ
Жара в Европе усложняет переход Украины к перевозке грузов через Дунай
Жара в Европе, которая привела к обмелению рек, усложняет переход Украины к более активному использованию портов на Дунае для транспортировки грузов, пишет... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T16:32+0300
2026-08-28T16:32+0300
2026-08-28T16:32+0300
бизнес
европа
украина
испания
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Жара в Европе, которая привела к обмелению рек, усложняет переход Украины к более активному использованию портов на Дунае для транспортировки грузов, пишет газета Monde. Как уточняет издание, украинские предприятия вынуждены транспортировать свои товары через порты на Дунае из-за паралича в работе черноморских портов. Однако для перевозки грузов по реке необходимо использовать более компактные суда, что приводит к росту издержек. "Засуха, снижающая уровень воды в Дунае, еще больше осложняет ситуацию", - подчеркивает газета. Европа переживает одну из самых интенсивных волн жары последних лет, наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция.
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бизнес, европа, украина, испания
Бизнес, ЕВРОПА, УКРАИНА, ИСПАНИЯ
Жара в Европе усложняет переход Украины к перевозке грузов через Дунай
Monde: засуха осложняет переход Украины к более активному использованию портов на Дунае
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Жара в Европе, которая привела к обмелению рек, усложняет переход Украины к более активному использованию портов на Дунае для транспортировки грузов, пишет газета Monde.
Как уточняет издание, украинские предприятия вынуждены транспортировать свои товары через порты на Дунае из-за паралича в работе черноморских портов. Однако для перевозки грузов по реке необходимо использовать более компактные суда, что приводит к росту издержек.
"Засуха, снижающая уровень воды в Дунае, еще больше осложняет ситуацию", - подчеркивает газета.
Европа
переживает одну из самых интенсивных волн жары последних лет, наиболее сильно пострадали Испания
, Португалия
, Франция
, Италия
и Греция
.