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Рынок облигаций в плену ослабления рубля - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Рынок облигаций в плену ослабления рубля
Рынок облигаций в плену ослабления рубля - 28.08.2026, ПРАЙМ
Рынок облигаций в плену ослабления рубля
После трёх недель дефляции цены с 18 по 24 августа вернулись к символическому росту — на 0,01%. Само по себе это не означает разворота инфляционного тренда, но... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T14:00+0300
2026-08-28T14:00+0300
мнения аналитиков
финансы
росстат
центральные банки
"солид инвестиции"
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После трёх недель дефляции цены с 18 по 24 августа вернулись к символическому росту — на 0,01%. Само по себе это не означает разворота инфляционного тренда, но указывает на почти полное исчерпание сезонного удешевления продовольствия. По оценке Минэкономразвития, годовая инфляция ускорилась до 6,23% с 6,13% неделей ранее.В июле кредит экономике рос заметнее, чем в июне, однако существенную роль сыграли разовые факторы. С учётом валютной переоценки совокупный прирост кредита составил 2,8 трлн руб. По данным Банка России, требования к организациям увеличились на 2,6 трлн руб. против 0,3 трлн руб. в июне, в том числе вследствие разового эффекта, связанного со структурой проведения отдельных сделок.Вышли данные по промышленному производству за июль. Выпуск остаётся ниже трендовых уровней, однако динамика улучшилась: падение в добывающем секторе и нефтепереработке приостановилось. Сезонно скорректированная динамика в добыче была близка к нулевой, а в обрабатывающих производствах выпуск вырос на 0,4% м/м.Рублевые облигацииГрафик 1. Доходность индекса RGBI и индекса корп. облигаций IFXГрафик 2. Спреды корпоративных облигаций* (G-спред) — разница между доходностью корпоративной облигации и государственной (ОФЗ) с таким же сроком до погашения. Отображает премию за кредитный рискВалютные облигацииГрафик 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигацийАвтор: Максим Плешков, главный аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"
ПРАЙМ
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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2026
Максим Плешков
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Максим Плешков
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/06/16/870980801_0:0:640:640_100x100_80_0_0_c992d4588396875157c59cd383337042.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, финансы, росстат, центральные банки, "солид инвестиции"
Мнения аналитиков, Финансы, Росстат, центральные банки, "Солид Инвестиции"
14:00 28.08.2026
 
Рынок облигаций в плену ослабления рубля

Аналитики "Солид Инвестиции" представили еженедельный обзор рынка облигаций.

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Максим Плешков, главный аналитик по облигациям Солид Инвестиции
Максим Плешков
Главный аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"
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После трёх недель дефляции цены с 18 по 24 августа вернулись к символическому росту — на 0,01%. Само по себе это не означает разворота инфляционного тренда, но указывает на почти полное исчерпание сезонного удешевления продовольствия. По оценке Минэкономразвития, годовая инфляция ускорилась до 6,23% с 6,13% неделей ранее.
В июле кредит экономике рос заметнее, чем в июне, однако существенную роль сыграли разовые факторы. С учётом валютной переоценки совокупный прирост кредита составил 2,8 трлн руб. По данным Банка России, требования к организациям увеличились на 2,6 трлн руб. против 0,3 трлн руб. в июне, в том числе вследствие разового эффекта, связанного со структурой проведения отдельных сделок.
Вышли данные по промышленному производству за июль. Выпуск остаётся ниже трендовых уровней, однако динамика улучшилась: падение в добывающем секторе и нефтепереработке приостановилось. Сезонно скорректированная динамика в добыче была близка к нулевой, а в обрабатывающих производствах выпуск вырос на 0,4% м/м.

Рублевые облигации

  1. 1.
    Индекс RGBI продолжил снижение по сравнению с прошлой неделей и в моменте опускался ниже 113,4 пунктов. На прошлой неделе минимум составлял 113,5 п.п. На индекс RGBI и рынок ОФЗ продолжают давить ослабление рубля и рост валютно‑инфляционных рисков, рекордный накопленный дефицит бюджета, потребность Минфина в заимствованиях, а также неопределённость дальнейшей траектории ключевой ставки.
  2. 2.
    Кредитные спреды продолжили умеренно расширяться. Наиболее заметное изменение в абсолютном выражении наблюдалось в сегментах ААА и АА: G-спред в сегменте ААА вырос с 42 до 67 б.п., а в сегменте АА — с 266 до 298 б.п.

Индекс

Текущее значение, %

Неделю назад, %

Месяц назад, %

Год назад, %

Индекс гос. Облигаций (YTM)

15,6

15,6

15,4

13,7

Корпоративные облигации (YTM)

15,7

15,5

15,6

16,3

График 1. Доходность индекса RGBI и индекса корп. облигаций IFX
© Фото : ИФК "Солид"График 1. Доходность индекса RGBI и индекса корп. облигаций IFX
График 1. Доходность индекса RGBI и индекса корп. облигаций IFX - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2026
График 1. Доходность индекса RGBI и индекса корп. облигаций IFX
© Фото : ИФК "Солид"
График 2. Спреды корпоративных облигаций
© Фото : ИФК "Солид"График 2. Спреды корпоративных облигаций
График 2. Спреды корпоративных облигаций - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2026
График 2. Спреды корпоративных облигаций
© Фото : ИФК "Солид"
* (G-спред) — разница между доходностью корпоративной облигации и государственной (ОФЗ) с таким же сроком до погашения. Отображает премию за кредитный риск

Валютные облигации

  1. 1.
    Рубль продолжил ослабевать. С 20 августа курс CNY/RUB вырос с 12,3 до 12,7 в моменте, а EUR/RUB приблизился к психологически важной отметке 100 руб. Доходности валютных облигаций снизились по сравнению с прошлой неделей.
  2. 2.
    Доходность замещающих облигаций сократилась с 10,5% до 9,7%, а юаневых — с 8,7% до 8,3%.

Валютная пара

Консенсус прогноз*на конец 4 кв. 2026

USD/RUB

83,6 (ранее 83,9)

EUR/RUB

96,2 (ранее 96,2)

CNY/RUB

12,5 (ранее 12,5)

Индекс

Текущее значение, %

Неделю назад, %

Месяц назад, %

Год назад, %

Замещающие облигации (YTM)

9,7

10,5

9,0

7,1

Юаневые облигации (YTM)

8,3

8,7

8,2

5,3

График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций
© Фото : ИФК "Солид"График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций
График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2026
График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций
© Фото : ИФК "Солид"
Автор: Максим Плешков, главный аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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