Рынок облигаций в плену ослабления рубля

После трёх недель дефляции цены с 18 по 24 августа вернулись к символическому росту — на 0,01%. Само по себе это не означает разворота инфляционного тренда, но указывает на почти полное исчерпание сезонного удешевления продовольствия. По оценке Минэкономразвития, годовая инфляция ускорилась до 6,23% с 6,13% неделей ранее.В июле кредит экономике рос заметнее, чем в июне, однако существенную роль сыграли разовые факторы. С учётом валютной переоценки совокупный прирост кредита составил 2,8 трлн руб. По данным Банка России, требования к организациям увеличились на 2,6 трлн руб. против 0,3 трлн руб. в июне, в том числе вследствие разового эффекта, связанного со структурой проведения отдельных сделок.Вышли данные по промышленному производству за июль. Выпуск остаётся ниже трендовых уровней, однако динамика улучшилась: падение в добывающем секторе и нефтепереработке приостановилось. Сезонно скорректированная динамика в добыче была близка к нулевой, а в обрабатывающих производствах выпуск вырос на 0,4% м/м.Рублевые облигацииГрафик 1. Доходность индекса RGBI и индекса корп. облигаций IFXГрафик 2. Спреды корпоративных облигаций* (G-спред) — разница между доходностью корпоративной облигации и государственной (ОФЗ) с таким же сроком до погашения. Отображает премию за кредитный рискВалютные облигацииГрафик 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигацийАвтор: Максим Плешков, главный аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"
После трёх недель дефляции цены с 18 по 24 августа вернулись к символическому росту — на 0,01%. Само по себе это не означает разворота инфляционного тренда, но указывает на почти полное исчерпание сезонного удешевления продовольствия. По оценке Минэкономразвития, годовая инфляция ускорилась до 6,23% с 6,13% неделей ранее.
В июле кредит экономике рос заметнее, чем в июне, однако существенную роль сыграли разовые факторы. С учётом валютной переоценки совокупный прирост кредита составил 2,8 трлн руб. По данным Банка России, требования к организациям увеличились на 2,6 трлн руб. против 0,3 трлн руб. в июне, в том числе вследствие разового эффекта, связанного со структурой проведения отдельных сделок.
Вышли данные по промышленному производству за июль. Выпуск остаётся ниже трендовых уровней, однако динамика улучшилась: падение в добывающем секторе и нефтепереработке приостановилось. Сезонно скорректированная динамика в добыче была близка к нулевой, а в обрабатывающих производствах выпуск вырос на 0,4% м/м.
Рублевые облигации
1.
Индекс RGBI продолжил снижение по сравнению с прошлой неделей и в моменте опускался ниже 113,4 пунктов. На прошлой неделе минимум составлял 113,5 п.п. На индекс RGBI и рынок ОФЗ продолжают давить ослабление рубля и рост валютно‑инфляционных рисков, рекордный накопленный дефицит бюджета, потребность Минфина в заимствованиях, а также неопределённость дальнейшей траектории ключевой ставки.
2.
Кредитные спреды продолжили умеренно расширяться. Наиболее заметное изменение в абсолютном выражении наблюдалось в сегментах ААА и АА: G-спред в сегменте ААА вырос с 42 до 67 б.п., а в сегменте АА — с 266 до 298 б.п.
Индекс
Текущее значение, %
Неделю назад, %
Месяц назад, %
Год назад, %
Индекс гос. Облигаций (YTM)
15,6
15,6
15,4
13,7
Корпоративные облигации (YTM)
15,7
15,5
15,6
16,3
График 1. Доходность индекса RGBI и индекса корп. облигаций IFX
* (G-спред) — разница между доходностью корпоративной облигации и государственной (ОФЗ) с таким же сроком до погашения. Отображает премию за кредитный риск
Валютные облигации
1.
Рубль продолжил ослабевать. С 20 августа курс CNY/RUB вырос с 12,3 до 12,7 в моменте, а EUR/RUB приблизился к психологически важной отметке 100 руб. Доходности валютных облигаций снизились по сравнению с прошлой неделей.
2.
Доходность замещающих облигаций сократилась с 10,5% до 9,7%, а юаневых — с 8,7% до 8,3%.
Валютная пара
Консенсус прогноз*на конец 4 кв. 2026
USD/RUB
83,6 (ранее 83,9)
EUR/RUB
96,2 (ранее 96,2)
CNY/RUB
12,5 (ранее 12,5)
Индекс
Текущее значение, %
Неделю назад, %
Месяц назад, %
Год назад, %
Замещающие облигации (YTM)
9,7
10,5
9,0
7,1
Юаневые облигации (YTM)
8,3
8,7
8,2
5,3
График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций
Автор: Максим Плешков, главный аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"
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