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Около шести тысяч моряков не могут покинуть Персидский залив, заявили в ООН

Около шести тысяч моряков не могут покинуть Персидский залив, заявили в ООН - 28.08.2026, ПРАЙМ

Около шести тысяч моряков не могут покинуть Персидский залив, заявили в ООН

Около 6 тысяч моряков на борту 400 судов по-прежнему не могут покинуть Персидский залив на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявил генсек Международной... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T16:13+0300

2026-08-28T16:13+0300

2026-08-28T16:13+0300

персидский залив

ормузский пролив

сша

мировая экономика

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ЛОНДОН, 28 авг - ПРАЙМ. Около 6 тысяч моряков на борту 400 судов по-прежнему не могут покинуть Персидский залив на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявил генсек Международной морской организации (ИМО) при Организации Объединенных Наций Арсенио Домингес. "Тысячи моряков в регионе продолжают жить и работать в условиях повышенного риска и неопределенности. Хотя некоторым судам и их экипажам удалось покинуть Персидский залив, около 400 судов, на борту которых находится около 6 000 моряков, не могут безопасно покинуть залив с начала конфликта", - заявил Домингес, слова которого приводит пресс-служба ИМО. Он подчеркнул, что из-за конфликта по-прежнему нарушены цепочки поставок топлива, удобрений и других товаров, что отражается на экономике стран по всему миру. "Я призываю все государства-члены и судоходную отрасль сотрудничать с ИМО и системой Организации Объединенных Наций в целом для продвижения практических решений по восстановлению свободы судоходства через пролив", - заключил он. Тегеран закрыл Ормузский пролив для судоходства после того, как США в июле атаковали Иран и заявили, что меморандум о прекращении конфликта, подписанный в июне 2026 года, более не действует. Иран же в качестве условия открытия Ормузского пролива называет возвращение Вашингтона к выполнению меморандума. США считают, что пролив открыт для судоходства.

https://1prime.ru/20260825/iran-872671715.html

персидский залив

ормузский пролив

сша

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персидский залив, ормузский пролив, сша, мировая экономика