Около шести тысяч моряков не могут покинуть Персидский залив, заявили в ООН
Генсек ИМО при ООН Домингес: около шести тысяч моряков не могут покинуть Персидский залив
ЛОНДОН, 28 авг - ПРАЙМ. Около 6 тысяч моряков на борту 400 судов по-прежнему не могут покинуть Персидский залив на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявил генсек Международной морской организации (ИМО) при Организации Объединенных Наций Арсенио Домингес.
"Тысячи моряков в регионе продолжают жить и работать в условиях повышенного риска и неопределенности. Хотя некоторым судам и их экипажам удалось покинуть Персидский залив, около 400 судов, на борту которых находится около 6 000 моряков, не могут безопасно покинуть залив с начала конфликта", - заявил Домингес, слова которого приводит пресс-служба ИМО.
Он подчеркнул, что из-за конфликта по-прежнему нарушены цепочки поставок топлива, удобрений и других товаров, что отражается на экономике стран по всему миру.
"Я призываю все государства-члены и судоходную отрасль сотрудничать с ИМО и системой Организации Объединенных Наций в целом для продвижения практических решений по восстановлению свободы судоходства через пролив", - заключил он.
Тегеран закрыл Ормузский пролив для судоходства после того, как США в июле атаковали Иран и заявили, что меморандум о прекращении конфликта, подписанный в июне 2026 года, более не действует. Иран же в качестве условия открытия Ормузского пролива называет возвращение Вашингтона к выполнению меморандума. США считают, что пролив открыт для судоходства.