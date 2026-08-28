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Базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС покинут "Лента" и "Мосэнерго" - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС покинут "Лента" и "Мосэнерго"
Базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС покинут "Лента" и "Мосэнерго" - 28.08.2026, ПРАЙМ
Базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС покинут "Лента" и "Мосэнерго"
Базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС с 18 сентября покинут акции "Ленты" и "Мосэнерго", говорится в сообщении Московской биржи. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T09:42+0300
2026-08-28T09:42+0300
рынок
"лента"
евротранс
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872758135.jpg?1787899353
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС с 18 сентября покинут акции "Ленты" и "Мосэнерго", говорится в сообщении Московской биржи. "Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 18 сентября... Базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС покинут обыкновенные акции МКПАО "Лента" и ПАО "Мосэнерго", – говорится в сообщении. Также биржа установила значения коэффициентов free-float и дополнительных ограничительных весовых коэффициентов для ценных бумаг ряда эмитентов. Кроме того, база расчета индекса средней и малой капитализации изменится за счет включения акций "Алросы" и исключения акций компаний "Лента", ДВМП и "Евротранса". Также в базу расчета индекса акций широкого рынка войдут акции "В2В-РТС", "Россетей Северо-Запада" и МКК "Займер", тогда как акции "ПИК СЗ", "Евротранса" и "Эйч эф джи" покинут индекс. База расчета индекса голубых фишек останется без изменений. В базу расчета индекса информационно-коммуникационных технологий войдут акции МТС и "В2В-РТС", а также обыкновенные и привилегированные акции "Ростелекома". В базу расчета индекса электроэнергетики будут включены акции "Россетей Северо-Запада". Базу расчета индекса строительных компаний покинут акции "ПИК СЗ". Акции "Евротранса" и "Эйч эф джи" будут исключены из базы расчета индекса потребительского сектора. База расчета индекса нефтегазового сектора изменится за счет исключения акций "Русснефти".
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40
192
40
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рынок, "лента", евротранс, мосбиржа
Рынок, "Лента", Евротранс, Мосбиржа
09:42 28.08.2026
 
Базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС покинут "Лента" и "Мосэнерго"

Базу расчета индекса Мосбиржи с 18 сентября покинут акции "Ленты" и "Мосэнерго"

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС с 18 сентября покинут акции "Ленты" и "Мосэнерго", говорится в сообщении Московской биржи.
"Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 18 сентября... Базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС покинут обыкновенные акции МКПАО "Лента" и ПАО "Мосэнерго", – говорится в сообщении.
Также биржа установила значения коэффициентов free-float и дополнительных ограничительных весовых коэффициентов для ценных бумаг ряда эмитентов.
Кроме того, база расчета индекса средней и малой капитализации изменится за счет включения акций "Алросы" и исключения акций компаний "Лента", ДВМП и "Евротранса".
Также в базу расчета индекса акций широкого рынка войдут акции "В2В-РТС", "Россетей Северо-Запада" и МКК "Займер", тогда как акции "ПИК СЗ", "Евротранса" и "Эйч эф джи" покинут индекс.
База расчета индекса голубых фишек останется без изменений.
В базу расчета индекса информационно-коммуникационных технологий войдут акции МТС и "В2В-РТС", а также обыкновенные и привилегированные акции "Ростелекома". В базу расчета индекса электроэнергетики будут включены акции "Россетей Северо-Запада".
Базу расчета индекса строительных компаний покинут акции "ПИК СЗ". Акции "Евротранса" и "Эйч эф джи" будут исключены из базы расчета индекса потребительского сектора. База расчета индекса нефтегазового сектора изменится за счет исключения акций "Русснефти".
 
Рынок"Лента"ЕвротрансМосбиржа
 
 
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