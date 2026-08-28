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В Москве раскрыли схему хищения поддельных пятитысячных купюр - 28.08.2026, ПРАЙМ
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В Москве раскрыли схему хищения поддельных пятитысячных купюр
В Москве раскрыли схему хищения поддельных пятитысячных купюр - 28.08.2026, ПРАЙМ
В Москве раскрыли схему хищения поддельных пятитысячных купюр
Полицейские раскрыли схему хищения через внесение в банкоматы поддельных 5-тысячных купюр, которые москвич печатал в своей квартире, банкам нанесен ущерб свыше... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T10:16+0300
2026-08-28T10:16+0300
финансы
россия
банки
мвд
банк россии
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Полицейские раскрыли схему хищения через внесение в банкоматы поддельных 5-тысячных купюр, которые москвич печатал в своей квартире, банкам нанесен ущерб свыше 100 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Дерзкую аферу, причинившую российским банкам ущерб на 100 миллионов рублей, разоблачили мои коллеги... Операцию провели в 5 регионах страны и задержали 8 подозреваемых", - написала она в своем канале на платформе "Макс". По предварительным данным, житель столицы разработал схему хищения, к реализации которой привлек других участников. Организатор печатал в своей квартире сувенирные банкноты, схожие с денежными знаками Банка России номиналом 5 тысяч рублей, и передавал их сообщникам, которые зачисляли их через банкоматы на "дроповские" банковские карты. Волк отметила, что в общей сложности злоумышленники внесли в банкоматы более 20 тысяч бумажных изделий, напоминающих пятитысячные купюры, свыше тысячи сувенирных билетов выявили в ходе инкассации. Криминальная схема была раскрыта после заявлений в полицию представителей службы безопасности банков. В ходе обысков изъяты техника и оборудование для производства сувенирных банкнот. Возбуждено уголовное дело о краже (часть 4 статьи 158 УК РФ). Все фигуранты заключены под стражу.
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финансы, россия, банки, мвд, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банки, МВД, Банк России
10:16 28.08.2026
 
В Москве раскрыли схему хищения поддельных пятитысячных купюр

МВД раскрыло схему хищения поддельных пятитысячных купюр на 100 миллионов рублей

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Полицейские раскрыли схему хищения через внесение в банкоматы поддельных 5-тысячных купюр, которые москвич печатал в своей квартире, банкам нанесен ущерб свыше 100 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Дерзкую аферу, причинившую российским банкам ущерб на 100 миллионов рублей, разоблачили мои коллеги... Операцию провели в 5 регионах страны и задержали 8 подозреваемых", - написала она в своем канале на платформе "Макс".
По предварительным данным, житель столицы разработал схему хищения, к реализации которой привлек других участников. Организатор печатал в своей квартире сувенирные банкноты, схожие с денежными знаками Банка России номиналом 5 тысяч рублей, и передавал их сообщникам, которые зачисляли их через банкоматы на "дроповские" банковские карты.
Волк отметила, что в общей сложности злоумышленники внесли в банкоматы более 20 тысяч бумажных изделий, напоминающих пятитысячные купюры, свыше тысячи сувенирных билетов выявили в ходе инкассации. Криминальная схема была раскрыта после заявлений в полицию представителей службы безопасности банков.
В ходе обысков изъяты техника и оборудование для производства сувенирных банкнот. Возбуждено уголовное дело о краже (часть 4 статьи 158 УК РФ). Все фигуранты заключены под стражу.
 
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