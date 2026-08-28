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Мужчина поджег шкафы на железной дороге за 90 тысяч рублей

Мужчина поджег шкафы на железной дороге за 90 тысяч рублей - 28.08.2026, ПРАЙМ

Мужчина поджег шкафы на железной дороге за 90 тысяч рублей

Молодой человек по указанию неизвестного из мессенджера за 90 тысяч рублей поджег три шкафа на железной дороге в Москве, он задержан, возбуждено дело о теракте, | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T13:31+0300

2026-08-28T13:31+0300

2026-08-28T13:41+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Молодой человек по указанию неизвестного из мессенджера за 90 тысяч рублей поджег три шкафа на железной дороге в Москве, он задержан, возбуждено дело о теракте, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО. В ведомстве сообщили, что ночью в полицию на станции Москва-Павелецкая поступил сигнал от диспетчера одного из перевозчиков пригородного пассажирского сообщения о возгорании двух релейных и одного батарейного шкафов на 12-м километре перегона остановочных пунктов Варшавская-Чертаново. Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что причиной инцидента стал поджог. Пожарные локализовали возгорание, однако один технологический объект выгорел полностью, а два других обгорели снаружи. Полицейские установили личность и задержали подозреваемого – им оказался 19-летний москвич. Предварительно установлено, что ранее в мессенджере с парнем связался неизвестный и предложил совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры за 90 тысяч рублей. "Согласившись на выполнение криминального задания и действуя по указанию вербовщика, молодой человек облил оборудование легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, записывая свои противоправные действия на камеру телефона для отчета. Однако впоследствии он не получил от куратора обещанных денег", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (Террористический акт). Фигурант заключен под стражу.

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россия, бизнес, общество , москва, мвд