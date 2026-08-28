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Никитин рассказал о переговорах по перевозкам по Северному морскому пути

Никитин рассказал о переговорах по перевозкам по Северному морскому пути - 28.08.2026, ПРАЙМ

Никитин рассказал о переговорах по перевозкам по Северному морскому пути

Россия ведет активные переговоры о перевозках грузов по Северному морскому пути (СМП) с компаниями из Индии и Вьетнама, сообщил РИА Новости министр транспорта... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T20:49+0300

2026-08-28T20:49+0300

2026-08-28T20:49+0300

бизнес

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китай

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россия ведет активные переговоры о перевозках грузов по Северному морскому пути (СМП) с компаниями из Индии и Вьетнама, сообщил РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин. "Если говорить о международном интересе, то здесь самым конкретным примером является Китай: их компания Sea Legend Shipping запускает регулярный контейнерный сервис из Нинбо через нашу Арктику напрямую в британский порт Филикстоу. Кроме того, мы ведем активные переговоры с индийскими и вьетнамскими партнерами", - ответил министр в преддверии ВЭФ на вопрос об интерес других стран к перевозкам по Севморпути. Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. На сегодня все больше растет потребность в использовании Севморпути не только среди российский судовладельцев, но иностранных. Интерес связан не только с тем, что данный маршрут является наиболее коротким между Европой и Азией, но и в связи с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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индия

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китай

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бизнес, россия, индия, вьетнам, китай, вэф