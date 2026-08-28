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Самолет "Азимута" экстренно сел в Нижнем Новгороде
Самолет "Азимута" экстренно сел в Нижнем Новгороде - 28.08.2026, ПРАЙМ
Самолет "Азимута" экстренно сел в Нижнем Новгороде
Самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс Санкт-Петербург - Тбилиси, внепланово приземлился в Нижнем Новгороде из-за ложного срабатывания индикации одной... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T15:14+0300
2026-08-28T15:14+0300
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс Санкт-Петербург - Тбилиси, внепланово приземлился в Нижнем Новгороде из-за ложного срабатывания индикации одной из систем, пассажиров забрал резервный борт, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
"23 августа в ходе выполнения рейса А47039 Санкт-Петербург - Тбилиси командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Нижнего Новгорода по причине ложного срабатывания индикации одной из систем самолета. Экипаж действовал в соответствии с установленными процедурами безопасности", - сказал он.
Посадка была произведена в штатном режиме в 23.50 мск. По результатам проверки признаков возгорания выявлено не было.
Для выполнения рейса авиакомпания направила в Нижний Новгород резервное воздушное судно. Рейс вылетел из Нижнего Новгорода в 5.08 мск 24 августа и совершил посадку в Тбилиси в 7.53 мск, уточнили в авиакомпании.
По словам собеседника, 28 августа рейс А47039 Санкт-Петербург - Тбилиси запланирован к выполнению по расписанию, вылет из Пулково - в 20.25 мск.
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Самолет "Азимута" экстренно сел в Нижнем Новгороде
Самолет "Азимута" экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за ложного срабатывания системы
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс Санкт-Петербург - Тбилиси, внепланово приземлился в Нижнем Новгороде из-за ложного срабатывания индикации одной из систем, пассажиров забрал резервный борт, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
"23 августа в ходе выполнения рейса А47039 Санкт-Петербург - Тбилиси командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Нижнего Новгорода по причине ложного срабатывания индикации одной из систем самолета. Экипаж действовал в соответствии с установленными процедурами безопасности", - сказал он.
Посадка была произведена в штатном режиме в 23.50 мск. По результатам проверки признаков возгорания выявлено не было.
Для выполнения рейса авиакомпания направила в Нижний Новгород резервное воздушное судно. Рейс вылетел из Нижнего Новгорода в 5.08 мск 24 августа и совершил посадку в Тбилиси в 7.53 мск, уточнили в авиакомпании.
По словам собеседника, 28 августа рейс А47039 Санкт-Петербург - Тбилиси запланирован к выполнению по расписанию, вылет из Пулково - в 20.25 мск.