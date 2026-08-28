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Путину представили линейку автомобилей "Газель NN" новой модификации
Путину представили линейку автомобилей "Газель NN" новой модификации - 28.08.2026, ПРАЙМ
Путину представили линейку автомобилей "Газель NN" новой модификации
Линейка автомобилей "Газель NN" новой модификации была представлена президенту России Владимиру Путину на площадке автомобильного кластера в Нижнем Новгороде. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T20:41+0300
2026-08-28T20:41+0300
2026-08-28T20:47+0300
бизнес
россия
нижний новгород
владимир путин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - ПРАЙМ. Линейка автомобилей "Газель NN" новой модификации была представлена президенту России Владимиру Путину на площадке автомобильного кластера в Нижнем Новгороде. Глава государства в пятницу прибыл в Нижний Новгород. Главе государства представили "Газель" новой модификации для скорой медицинской помощи с инновационным медицинским салоном, школьный автобус, пожарный автомобиль "Валдай 12", минивэн "Соболь NN", разработку для городского транспорта. Также Путин осмотрел Газель с ручным управлением для людей с ограниченными возможностями здоровья. Российский лидер во время осмотра посидел в кабине водителя за рулем автомобиля "Соболь", а также посмотрел багажный отсек.
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бизнес, россия, нижний новгород, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Владимир Путин
Путину представили линейку автомобилей "Газель NN" новой модификации
Путину представили в Нижнем Новгороде линейку автомобилей "Газель NN" новой модификации
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - ПРАЙМ. Линейка автомобилей "Газель NN" новой модификации была представлена президенту России Владимиру Путину на площадке автомобильного кластера в Нижнем Новгороде.
Глава государства в пятницу прибыл в Нижний Новгород.
Главе государства представили "Газель" новой модификации для скорой медицинской помощи с инновационным медицинским салоном, школьный автобус, пожарный автомобиль "Валдай 12", минивэн "Соболь NN", разработку для городского транспорта. Также Путин осмотрел Газель с ручным управлением для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Российский лидер во время осмотра посидел в кабине водителя за рулем автомобиля "Соболь", а также посмотрел багажный отсек.