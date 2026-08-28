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Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 200 машин
Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 200 машин - 28.08.2026, ПРАЙМ
Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 200 машин
Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 200 машин, сообщается в канале инфоцентра на платформе "Макс". | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T09:24+0300
2026-08-28T09:24+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - ПРАЙМ. Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 200 машин, сообщается в канале инфоцентра на платформе "Макс".
Статистика приведена по состоянию на девять утра. Часом ранее очереди ждали 80 автомобилей.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Со стороны Тамани проезд к пунктам досмотра по-прежнему свободный.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы. Перед въездом на мост с двух сторон для обеспечения безопасности установлены посты досмотра.
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Бизнес, РОССИЯ, Общество , КЕРЧЬ, КРЫМ
Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 200 машин
Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 200 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - ПРАЙМ. Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 200 машин, сообщается в канале инфоцентра на платформе "Макс".
Статистика приведена по состоянию на девять утра. Часом ранее очереди ждали 80 автомобилей.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Со стороны Тамани проезд к пунктам досмотра по-прежнему свободный.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы. Перед въездом на мост с двух сторон для обеспечения безопасности установлены посты досмотра.