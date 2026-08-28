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Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 200 машин - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 200 машин
Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 200 машин - 28.08.2026, ПРАЙМ
Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 200 машин
Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 200 машин, сообщается в канале инфоцентра на платформе "Макс". | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T09:24+0300
2026-08-28T09:24+0300
бизнес
россия
общество
керчь
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - ПРАЙМ. Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 200 машин, сообщается в канале инфоцентра на платформе "Макс". Статистика приведена по состоянию на девять утра. Часом ранее очереди ждали 80 автомобилей. "В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении. Со стороны Тамани проезд к пунктам досмотра по-прежнему свободный. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы. Перед въездом на мост с двух сторон для обеспечения безопасности установлены посты досмотра.  
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес, россия, общество , керчь, крым
Бизнес, РОССИЯ, Общество , КЕРЧЬ, КРЫМ
09:24 28.08.2026
 
Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 200 машин

Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 200 машин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - ПРАЙМ. Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 200 машин, сообщается в канале инфоцентра на платформе "Макс".
Статистика приведена по состоянию на девять утра. Часом ранее очереди ждали 80 автомобилей.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Со стороны Тамани проезд к пунктам досмотра по-прежнему свободный.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы. Перед въездом на мост с двух сторон для обеспечения безопасности установлены посты досмотра.
 
 
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