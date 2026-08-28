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Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 200 машин

Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 200 машин - 28.08.2026, ПРАЙМ

Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 200 машин

Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 200 машин, сообщается в канале инфоцентра на платформе "Макс". | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T09:24+0300

2026-08-28T09:24+0300

2026-08-28T09:24+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - ПРАЙМ. Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 200 машин, сообщается в канале инфоцентра на платформе "Макс". Статистика приведена по состоянию на девять утра. Часом ранее очереди ждали 80 автомобилей. "В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении. Со стороны Тамани проезд к пунктам досмотра по-прежнему свободный. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы. Перед въездом на мост с двух сторон для обеспечения безопасности установлены посты досмотра.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, общество , керчь, крым