https://1prime.ru/20260828/opel-872764229.html

Opel отказался от планов прекратить производство электрокаров

Opel отказался от планов прекратить производство электрокаров - 28.08.2026, ПРАЙМ

Opel отказался от планов прекратить производство электрокаров

Немецкий автопроизводитель Opel отказался от фиксированных планов по полному прекращению производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, несмотря... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T12:12+0300

2026-08-28T12:12+0300

2026-08-28T12:12+0300

бизнес

германия

европа

opel

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872764229.jpg?1787908326

БЕРЛИН, 28 авг - ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель Opel отказался от фиксированных планов по полному прекращению производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, несмотря на рекордный рост спроса на электромобили в Германии, сообщил генеральный директор компании Флориан Хюттль. Руководство Opel объявило в 2021 году о планах полностью прекратить производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе к 2028 году, однако в прошлом году концерн скорректировал стратегию и решил сохранить такие машины в своей линейке. "Новой фиксированной даты прекращения производства нет. Это решают наши клиенты, и она будет варьироваться в зависимости от рынка", - заявил Хюттль в интервью газете Welt. По словам главы Opel, в июне доля электрокаров на немецком рынке уже превысила отметку в 30%, а главным стимулом для потребителей стал резкий скачок цен на бензин в Германии. "Когда литр бензина стоит 2,50 евро, мы сразу же ощущаем это по прямому росту спроса", - отметил Хюттль, добавив, что сегменту электромобилей также помогают развитие зарядной сети и меры государственной поддержки. При этом Хюттль обратил внимание на разную степень готовности инфраструктуры в европейских странах к полному переходу на электротягу, в связи с чем концерн, по его словам, решил придерживаться гибкой стратегии. Вместе с тем Хюттль подтвердил, что следующее поколение хетчбэка Opel Corsa, запланированное на 2028 год, будет производиться исключительно на электротяге. По его словам, целевая стоимость модели составит около 25 тысяч евро. Кроме того, глава компании сообщил о планах выпустить к этому же сроку новое поколение электрических кроссоверов (SUV). Еврокомиссия предложила ранее фактически отказаться к 2035 году от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на территории Евросоюза и пускать на рынок исключительно транспортные средства с нулевым уровнем "вредных выбросов". Но в декабре 2025 года Еврокомиссия скорректировала ранее заявленный курс, сообщив, что начиная с 2035 года автопроизводители должны будут обеспечить сокращение выбросов из выхлопной трубы на 90%, при этом оставшиеся 10% предполагается компенсировать за счет использования низкоуглеродной стали, произведенной в Евросоюзе, а также синтетических видов топлива и биотоплива.

германия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, германия, европа, opel, ес