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Пентагон заявил о разминировании Ормузского пролива

Пентагон заявил о разминировании Ормузского пролива - 28.08.2026, ПРАЙМ

Пентагон заявил о разминировании Ормузского пролива

США успешно разминировали Ормузский пролив, заявил глава центрального командования Пентагона Брэд Купер. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T09:35+0300

2026-08-28T09:35+0300

2026-08-28T09:35+0300

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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. США успешно разминировали Ормузский пролив, заявил глава центрального командования Пентагона Брэд Купер."Военные США достигли важнейшего момента в Ормузском проливе. Мы успешно обезвредили морские мины в Ормузском проливе", — сказал Купер в видеообращении, опубликованном на странице командования в соцсети X.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники передавало, что союзники США считают, что Ормузский пролив, скорее всего, разминирован не полностью.Напомним, 8 июля Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном, достигнутого в ночь на 18 июня. После этого американские военные провели несколько серий атак на иранские объекты. В Центральном командовании ВС США утверждали, что это был ответ на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иран ответил ударами по американским базам в регионе, закрыл пролив и обвинил Вашингтон в нарушении

ормузский пролив

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мировая экономика, ормузский пролив, сша, иран, дональд трамп, bloomberg