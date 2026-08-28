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Пентагон заявил о разминировании Ормузского пролива - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Пентагон заявил о разминировании Ормузского пролива
Пентагон заявил о разминировании Ормузского пролива - 28.08.2026, ПРАЙМ
Пентагон заявил о разминировании Ормузского пролива
США успешно разминировали Ормузский пролив, заявил глава центрального командования Пентагона Брэд Купер. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T09:35+0300
2026-08-28T09:35+0300
мировая экономика
ормузский пролив
сша
иран
дональд трамп
bloomberg
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. США успешно разминировали Ормузский пролив, заявил глава центрального командования Пентагона Брэд Купер."Военные США достигли важнейшего момента в Ормузском проливе. Мы успешно обезвредили морские мины в Ормузском проливе", — сказал Купер в видеообращении, опубликованном на странице командования в соцсети X.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники передавало, что союзники США считают, что Ормузский пролив, скорее всего, разминирован не полностью.Напомним, 8 июля Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном, достигнутого в ночь на 18 июня. После этого американские военные провели несколько серий атак на иранские объекты. В Центральном командовании ВС США утверждали, что это был ответ на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иран ответил ударами по американским базам в регионе, закрыл пролив и обвинил Вашингтон в нарушении
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мировая экономика, ормузский пролив, сша, иран, дональд трамп, bloomberg
Мировая экономика, Ормузский пролив, США, ИРАН, Дональд Трамп, Bloomberg
09:35 28.08.2026
 
Пентагон заявил о разминировании Ормузского пролива

В Пентагоне объявили о разминировании Ормуза, хотя Bloomberg писал о неполной зачистке

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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. США успешно разминировали Ормузский пролив, заявил глава центрального командования Пентагона Брэд Купер.
"Военные США достигли важнейшего момента в Ормузском проливе. Мы успешно обезвредили морские мины в Ормузском проливе", — сказал Купер в видеообращении, опубликованном на странице командования в соцсети X.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники передавало, что союзники США считают, что Ормузский пролив, скорее всего, разминирован не полностью.
Напомним, 8 июля Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном, достигнутого в ночь на 18 июня. После этого американские военные провели несколько серий атак на иранские объекты. В Центральном командовании ВС США утверждали, что это был ответ на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иран ответил ударами по американским базам в регионе, закрыл пролив и обвинил Вашингтон в нарушении
 
Мировая экономикаОрмузский проливСШАИРАНДональд ТрампBloomberg
 
 
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