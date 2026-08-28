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ЛСР увеличила чистый убыток по МСФО в 23 раза
ЛСР увеличила чистый убыток по МСФО в 23 раза - 28.08.2026, ПРАЙМ
ЛСР увеличила чистый убыток по МСФО в 23 раза
Девелоперская группа ЛСР в первом полугодии 2026 года увеличила чистый убыток по МСФО в 23 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 57,6... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T17:13+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Девелоперская группа ЛСР в первом полугодии 2026 года увеличила чистый убыток по МСФО в 23 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 57,6 миллиарда рублей, сообщается в отчетности компании."Убыток в отчетном периоде прежде всего связан с признанием обесценения по некоторым активам, а также с выросшими процентными выплатами по кредитам", - рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе ЛСР.Выручка компании, согласно отчетности, выросла всего на 0,7% - до 97,1 миллиарда рублей.Обязательства ЛСР на 30 июня составили около 529,9 миллиарда рублей, увеличившись за полгода менее чем на 1%.ЛСР - крупный российский застройщик жилья и производитель стройматериалов. Компания основана Андреем Молчановым.
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бизнес, финансы
ЛСР увеличила чистый убыток по МСФО в 23 раза
ЛСР в первом полугодии 2026 года увеличила чистый убыток по МСФО в 23 раза
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Девелоперская группа ЛСР в первом полугодии 2026 года увеличила чистый убыток по МСФО в 23 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 57,6 миллиарда рублей, сообщается в отчетности компании.
"Убыток в отчетном периоде прежде всего связан с признанием обесценения по некоторым активам, а также с выросшими процентными выплатами по кредитам", - рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе ЛСР.
Выручка компании, согласно отчетности, выросла всего на 0,7% - до 97,1 миллиарда рублей.
Обязательства ЛСР на 30 июня составили около 529,9 миллиарда рублей, увеличившись за полгода менее чем на 1%.
ЛСР - крупный российский застройщик жилья и производитель стройматериалов. Компания основана Андреем Молчановым.