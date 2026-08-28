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Оверчук заявил о росте доли ненефтегазовых доходов бюджета - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Оверчук заявил о росте доли ненефтегазовых доходов бюджета
Оверчук заявил о росте доли ненефтегазовых доходов бюджета - 28.08.2026, ПРАЙМ
Оверчук заявил о росте доли ненефтегазовых доходов бюджета
Доля ненефтегазовых доходов бюджета России постоянно увеличивается, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T12:48+0300
2026-08-28T12:48+0300
россия
алексей оверчук
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Доля ненефтегазовых доходов бюджета России постоянно увеличивается, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Очень интересная тенденция, она набирает силу: доля нефтегазовых доходов в экономике Российской Федерации сокращается, в том числе если сравнивать полгода 2025, полгода 2026, тоже есть сокращение 1,3 процентных пункта, при этом увеличивается доля ненефтегазовых доходов", - заявил замглавы кабмина на мероприятии в национальном центре "Россия". По его словам, Россия вкладывает инвестиции в науку, в разработки. Начинают летать самолеты МС-21, уже сертифицирован Ил-114, сертифицируется импортозамещенный Sukhoi Superjet. Также появилась целая линейка металлообрабатывающих станков, великолепные медицинские и фармацевтические технологии. "Все это требует того, чтобы был спрос на эти товары, иначе все эти инвестиции, все эти усилия так или иначе пропадут даром. И такой риск действительно есть. Потому что, как я уже сказал, мы не одни на этом рынке, мы постоянно сталкиваемся с другими партнерами, которые пришли туда со своими товарами, может быть, даже раньше нас, и их товары более известные, более знакомые на этом международном рынке", - подчеркнул вице-премьер. Оверчук отметил, что необходимо создавать преимущества для российских товаропроизводителей, чтобы они имели возможность экспортировать свои товары на мировые рынки. "То есть на самом деле задача, которая сегодня ставится, она звучит именно так. Мы должны создавать спрос на свои товары, а для этого они должны быть конкурентоспособными. И только так мы сможем прийти к окупаемости, к масштабированию производства, которое позволит действительно делать это производство выгодным и устойчивым", - подытожил вице-премьер.
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россия, алексей оверчук
РОССИЯ, Алексей Оверчук
12:48 28.08.2026
 
Оверчук заявил о росте доли ненефтегазовых доходов бюджета

Вице-премьер Оверчук: доля ненефтегазовых доходов бюджета России постоянно увеличивается

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Доля ненефтегазовых доходов бюджета России постоянно увеличивается, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Очень интересная тенденция, она набирает силу: доля нефтегазовых доходов в экономике Российской Федерации сокращается, в том числе если сравнивать полгода 2025, полгода 2026, тоже есть сокращение 1,3 процентных пункта, при этом увеличивается доля ненефтегазовых доходов", - заявил замглавы кабмина на мероприятии в национальном центре "Россия".
По его словам, Россия вкладывает инвестиции в науку, в разработки. Начинают летать самолеты МС-21, уже сертифицирован Ил-114, сертифицируется импортозамещенный Sukhoi Superjet. Также появилась целая линейка металлообрабатывающих станков, великолепные медицинские и фармацевтические технологии.
"Все это требует того, чтобы был спрос на эти товары, иначе все эти инвестиции, все эти усилия так или иначе пропадут даром. И такой риск действительно есть. Потому что, как я уже сказал, мы не одни на этом рынке, мы постоянно сталкиваемся с другими партнерами, которые пришли туда со своими товарами, может быть, даже раньше нас, и их товары более известные, более знакомые на этом международном рынке", - подчеркнул вице-премьер.
Оверчук отметил, что необходимо создавать преимущества для российских товаропроизводителей, чтобы они имели возможность экспортировать свои товары на мировые рынки.
"То есть на самом деле задача, которая сегодня ставится, она звучит именно так. Мы должны создавать спрос на свои товары, а для этого они должны быть конкурентоспособными. И только так мы сможем прийти к окупаемости, к масштабированию производства, которое позволит действительно делать это производство выгодным и устойчивым", - подытожил вице-премьер.
 
РОССИЯАлексей Оверчук
 
 
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