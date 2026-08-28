Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Оверчук сравнил товарооборот России и Белоруссии с торговлей Китая - 28.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260828/overchuk-872768675.html
Оверчук сравнил товарооборот России и Белоруссии с торговлей Китая
Оверчук сравнил товарооборот России и Белоруссии с торговлей Китая - 28.08.2026, ПРАЙМ
Оверчук сравнил товарооборот России и Белоруссии с торговлей Китая
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук, выступая в национальном центре "Россия", отметил высокий уровень интеграционных взаимосвязей между рынками России и Белоруссии, | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T13:28+0300
2026-08-28T13:28+0300
россия
мировая экономика
белоруссия
китай
алексей оверчук
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872768675.jpg?1787912911
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук, выступая в национальном центре "Россия", отметил высокий уровень интеграционных взаимосвязей между рынками России и Белоруссии, сравнив товарооборот двух стран с торговлей России и Китая. "В Белоруссии – 9,5 миллиона человек, а в Китайской Народной Республике под 1,5 миллиарда. Но с Белоруссией у нас оборот под 70 (миллиардов долларов – ред.), а с Китаем 220-240 миллиардов. Это говорит об уровне интеграционной взаимосвязи, которая существует", - заявил Оверчук в ходе тематической встречи "Родина - это люди. Созидание "Большой Евразии". По словам вице-премьера, это свидетельствует о степени взаимодействия и взаимосвязанности Белоруссии и России. Он подчеркнул, что интеграция рынков реализуется по "взаимовыгодному выбору наших стран".
белоруссия
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, белоруссия, китай, алексей оверчук
РОССИЯ, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, КИТАЙ, Алексей Оверчук
13:28 28.08.2026
 
Оверчук сравнил товарооборот России и Белоруссии с торговлей Китая

Вице-премьер Оверчук сравнил товарооборот России и Белоруссии с торговлей Китая

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук, выступая в национальном центре "Россия", отметил высокий уровень интеграционных взаимосвязей между рынками России и Белоруссии, сравнив товарооборот двух стран с торговлей России и Китая.
"В Белоруссии – 9,5 миллиона человек, а в Китайской Народной Республике под 1,5 миллиарда. Но с Белоруссией у нас оборот под 70 (миллиардов долларов – ред.), а с Китаем 220-240 миллиардов. Это говорит об уровне интеграционной взаимосвязи, которая существует", - заявил Оверчук в ходе тематической встречи "Родина - это люди. Созидание "Большой Евразии".
По словам вице-премьера, это свидетельствует о степени взаимодействия и взаимосвязанности Белоруссии и России. Он подчеркнул, что интеграция рынков реализуется по "взаимовыгодному выбору наших стран".
 
РОССИЯМировая экономикаБЕЛОРУССИЯКИТАЙАлексей Оверчук
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала