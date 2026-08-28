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Оверчук сравнил товарооборот России и Белоруссии с торговлей Китая

Оверчук сравнил товарооборот России и Белоруссии с торговлей Китая - 28.08.2026, ПРАЙМ

Оверчук сравнил товарооборот России и Белоруссии с торговлей Китая

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук, выступая в национальном центре "Россия", отметил высокий уровень интеграционных взаимосвязей между рынками России и Белоруссии, | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T13:28+0300

2026-08-28T13:28+0300

2026-08-28T13:28+0300

россия

мировая экономика

белоруссия

китай

алексей оверчук

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МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук, выступая в национальном центре "Россия", отметил высокий уровень интеграционных взаимосвязей между рынками России и Белоруссии, сравнив товарооборот двух стран с торговлей России и Китая. "В Белоруссии – 9,5 миллиона человек, а в Китайской Народной Республике под 1,5 миллиарда. Но с Белоруссией у нас оборот под 70 (миллиардов долларов – ред.), а с Китаем 220-240 миллиардов. Это говорит об уровне интеграционной взаимосвязи, которая существует", - заявил Оверчук в ходе тематической встречи "Родина - это люди. Созидание "Большой Евразии". По словам вице-премьера, это свидетельствует о степени взаимодействия и взаимосвязанности Белоруссии и России. Он подчеркнул, что интеграция рынков реализуется по "взаимовыгодному выбору наших стран".

белоруссия

китай

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россия, мировая экономика, белоруссия, китай, алексей оверчук