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Оверчук сравнил товарооборот России и Белоруссии с торговлей Китая
Оверчук сравнил товарооборот России и Белоруссии с торговлей Китая - 28.08.2026, ПРАЙМ
Оверчук сравнил товарооборот России и Белоруссии с торговлей Китая
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук, выступая в национальном центре "Россия", отметил высокий уровень интеграционных взаимосвязей между рынками России и Белоруссии, | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T13:28+0300
2026-08-28T13:28+0300
2026-08-28T13:28+0300
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мировая экономика
белоруссия
китай
алексей оверчук
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МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук, выступая в национальном центре "Россия", отметил высокий уровень интеграционных взаимосвязей между рынками России и Белоруссии, сравнив товарооборот двух стран с торговлей России и Китая.
"В Белоруссии – 9,5 миллиона человек, а в Китайской Народной Республике под 1,5 миллиарда. Но с Белоруссией у нас оборот под 70 (миллиардов долларов – ред.), а с Китаем 220-240 миллиардов. Это говорит об уровне интеграционной взаимосвязи, которая существует", - заявил Оверчук в ходе тематической встречи "Родина - это люди. Созидание "Большой Евразии".
По словам вице-премьера, это свидетельствует о степени взаимодействия и взаимосвязанности Белоруссии и России. Он подчеркнул, что интеграция рынков реализуется по "взаимовыгодному выбору наших стран".
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россия, мировая экономика, белоруссия, китай, алексей оверчук
РОССИЯ, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, КИТАЙ, Алексей Оверчук
Оверчук сравнил товарооборот России и Белоруссии с торговлей Китая
Вице-премьер Оверчук сравнил товарооборот России и Белоруссии с торговлей Китая
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук, выступая в национальном центре "Россия", отметил высокий уровень интеграционных взаимосвязей между рынками России и Белоруссии, сравнив товарооборот двух стран с торговлей России и Китая.
"В Белоруссии – 9,5 миллиона человек, а в Китайской Народной Республике под 1,5 миллиарда. Но с Белоруссией у нас оборот под 70 (миллиардов долларов – ред.), а с Китаем 220-240 миллиардов. Это говорит об уровне интеграционной взаимосвязи, которая существует", - заявил Оверчук в ходе тематической встречи "Родина - это люди. Созидание "Большой Евразии".
По словам вице-премьера, это свидетельствует о степени взаимодействия и взаимосвязанности Белоруссии и России. Он подчеркнул, что интеграция рынков реализуется по "взаимовыгодному выбору наших стран".