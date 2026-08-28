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Ozon будет продавать товары прямо из пунктов выдачи

Ozon будет продавать товары прямо из пунктов выдачи - 28.08.2026, ПРАЙМ

Ozon будет продавать товары прямо из пунктов выдачи

Ozon будет размещать и продавать товары прямо из пунктов выдачи, сначала так будут продавать товары, которые покупатели не забрали за две недели или отменили,... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T18:51+0300

2026-08-28T18:51+0300

2026-08-28T18:51+0300

бизнес

ozon

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Ozon будет размещать и продавать товары прямо из пунктов выдачи, сначала так будут продавать товары, которые покупатели не забрали за две недели или отменили, говорится в сообщении маркетплейса. "Ozon будет размещать и продавать товары прямо из пунктов выдачи. Более 80 тысяч пунктов выдачи Ozon по всей стране смогут работать как небольшие логистические центры - там будут безопасно размещаться товары продавцов, заказывать их клиенты смогут прямо оттуда", - пишет компания. Отмечается, что с 10 сентября напрямую из пунктов выдачи будут продаваться товары, которые покупатели не забрали за две недели или отменили. Такие товары будут лежать в ПВЗ, но будут видны на витрине Ozon, и их сможет заказать покупатель. Когда клиент закажет товар, хранящийся в ПВЗ, его передадут курьеру и доставят в нужный город. На втором этапе, в октябре, продавцы смогут сами привозить товары, которые хотят оставить в ПВЗ, напрямую в точки выдачи. Также можно будет привезти товар в ближайший ПВЗ и оттуда маркетплейс самостоятельно перевезет его в другие пункты. "У пунктов выдачи появится дополнительный вид заработка... Владельцам точек будем платить и за обработку, и за размещение заказов. При небольшой дополнительной нагрузке за месяц пункты смогут дополнительно заработать порядка 15 тысяч рублей", - добавили в Ozon.

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бизнес, ozon