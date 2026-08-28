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Стоимость палладия поднялась до максимума с середины мая
Стоимость палладия поднялась до максимума с середины мая - 28.08.2026, ПРАЙМ
Стоимость палладия поднялась до максимума с середины мая
Стоимость палладия в пятницу вечером растет на 9%, показатель поднялся до максимального с середины мая значения, следует из данных торгов. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T18:30+0300
2026-08-28T18:30+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Стоимость палладия в пятницу вечером растет на 9%, показатель поднялся до максимального с середины мая значения, следует из данных торгов. По состоянию на 18.18 мск цена на сентябрьский фьючерс на палладий поднималась на 9,06% - до 1460 долларов за тройскую унцию. Максимально в пятницу стоимость металла росла до 1474,25 доллара, что является самым высоким уровнем с 15 мая. Цена на палладий растет вторую неделю подряд, с начала августа металл подорожал на 13%.
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рынок, торги
Стоимость палладия поднялась до максимума с середины мая
Стоимость палладия поднялась до рекордного с середины мая уровня
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Стоимость палладия в пятницу вечером растет на 9%, показатель поднялся до максимального с середины мая значения, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.18 мск цена на сентябрьский фьючерс на палладий поднималась на 9,06% - до 1460 долларов за тройскую унцию. Максимально в пятницу стоимость металла росла до 1474,25 доллара, что является самым высоким уровнем с 15 мая.
Цена на палладий растет вторую неделю подряд, с начала августа металл подорожал на 13%.