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ВТБ: параметры допэмиссии не пересматривались
ВТБ: параметры допэмиссии не пересматривались - 28.08.2026, ПРАЙМ
ВТБ: параметры допэмиссии не пересматривались
Параметры допэмиссии не пересматривались, состав якорных инвесторов сохраняется, сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T09:39+0300
2026-08-28T09:39+0300
2026-08-28T09:39+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Параметры допэмиссии не пересматривались, состав якорных инвесторов сохраняется, сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Если говорить о допэмиссии, то ее параметры принципиально не пересматривались, состав якорных инвесторов сохраняется. Допэмиссия для целей приобретения будет осуществлена в старых диапазонах 300-400 миллиардов рублей, ближе к нижней границе диапазона", - сказал Пьянов.
Также он добавил, что участие розничных инвесторов будет скромным "в силу разрыва в цене акций".
"Если говорить о стратегическом партнерстве с RWB, временной ориентир по сделке по покупке миноритарной доли в WB-банке и финтех-активах – сентябрь. Мы не форсируем ее, понимая, что управленческие, человеческие ресурсы нашего партнера сейчас направлены на решение проблем, связанных с чрезвычайными событиями", - также отметил первый зампред ВТБ.
Банк в конце мая объявил о том, что планирует допэмиссию в объеме до 49% акций, при этом доля государства по итогам SPO останется выше 50%. Цена размещения одной акции ВТБ в рамках допэмиссии составит 87 рублей. Средства, привлеченные ВТБ в рамках SPO, будут использоваться для финансирования партнерства с группой RWB и развития основного бизнеса.
Ранее, в мае, в пресс-службе Wildberries сообщали, что маркетплейс и ВТБ планируют заключить соглашение о стратегическом партнерстве: банк приобретет 5% доли в WB-банке с возможностью ее увеличения.
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рынок, россия, втб, wildberries
Рынок, РОССИЯ, ВТБ, Wildberries
ВТБ: параметры допэмиссии не пересматривались
Первый зампред ВТБ Пьянов: параметры допэмиссии не пересматривались
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Параметры допэмиссии не пересматривались, состав якорных инвесторов сохраняется, сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Если говорить о допэмиссии, то ее параметры принципиально не пересматривались, состав якорных инвесторов сохраняется. Допэмиссия для целей приобретения будет осуществлена в старых диапазонах 300-400 миллиардов рублей, ближе к нижней границе диапазона", - сказал Пьянов.
Также он добавил, что участие розничных инвесторов будет скромным "в силу разрыва в цене акций".
"Если говорить о стратегическом партнерстве с RWB, временной ориентир по сделке по покупке миноритарной доли в WB-банке и финтех-активах – сентябрь. Мы не форсируем ее, понимая, что управленческие, человеческие ресурсы нашего партнера сейчас направлены на решение проблем, связанных с чрезвычайными событиями", - также отметил первый зампред ВТБ.
Банк в конце мая объявил о том, что планирует допэмиссию в объеме до 49% акций, при этом доля государства по итогам SPO останется выше 50%. Цена размещения одной акции ВТБ в рамках допэмиссии составит 87 рублей. Средства, привлеченные ВТБ в рамках SPO, будут использоваться для финансирования партнерства с группой RWB и развития основного бизнеса.
Ранее, в мае, в пресс-службе Wildberries сообщали, что маркетплейс и ВТБ планируют заключить соглашение о стратегическом партнерстве: банк приобретет 5% доли в WB-банке с возможностью ее увеличения.