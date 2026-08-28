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ВТБ: параметры допэмиссии не пересматривались

ВТБ: параметры допэмиссии не пересматривались - 28.08.2026, ПРАЙМ

ВТБ: параметры допэмиссии не пересматривались

Параметры допэмиссии не пересматривались, состав якорных инвесторов сохраняется, сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T09:39+0300

2026-08-28T09:39+0300

2026-08-28T09:39+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Параметры допэмиссии не пересматривались, состав якорных инвесторов сохраняется, сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. "Если говорить о допэмиссии, то ее параметры принципиально не пересматривались, состав якорных инвесторов сохраняется. Допэмиссия для целей приобретения будет осуществлена в старых диапазонах 300-400 миллиардов рублей, ближе к нижней границе диапазона", - сказал Пьянов. Также он добавил, что участие розничных инвесторов будет скромным "в силу разрыва в цене акций". "Если говорить о стратегическом партнерстве с RWB, временной ориентир по сделке по покупке миноритарной доли в WB-банке и финтех-активах – сентябрь. Мы не форсируем ее, понимая, что управленческие, человеческие ресурсы нашего партнера сейчас направлены на решение проблем, связанных с чрезвычайными событиями", - также отметил первый зампред ВТБ. Банк в конце мая объявил о том, что планирует допэмиссию в объеме до 49% акций, при этом доля государства по итогам SPO останется выше 50%. Цена размещения одной акции ВТБ в рамках допэмиссии составит 87 рублей. Средства, привлеченные ВТБ в рамках SPO, будут использоваться для финансирования партнерства с группой RWB и развития основного бизнеса. Ранее, в мае, в пресс-службе Wildberries сообщали, что маркетплейс и ВТБ планируют заключить соглашение о стратегическом партнерстве: банк приобретет 5% доли в WB-банке с возможностью ее увеличения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, россия, втб, wildberries