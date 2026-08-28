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Поврежденная при атаке БПЛА поликлиника в Павловском Посаде будет работать
Поврежденная при атаке БПЛА поликлиника в Павловском Посаде будет работать - 28.08.2026, ПРАЙМ
Поврежденная при атаке БПЛА поликлиника в Павловском Посаде будет работать
Поликлиника, поврежденная в результате атаки беспилотника в Павловском Посаде, продолжит работу и будет принимать пациентов, сообщил губернатор Московской... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T10:00+0300
2026-08-28T10:00+0300
2026-08-28T10:01+0300
общество
московская область
магнит
андрей воробьев
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Поликлиника, поврежденная в результате атаки беспилотника в Павловском Посаде, продолжит работу и будет принимать пациентов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.В пятницу утром БПЛА попал в магазин "Магнит". Взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника."Важно, что поликлиника не закрывается и продолжает принимать пациентов в штатном режиме. Временно приостановлена только работа кабинета физиотерапии", — написал Воробьев в своем Telegram-канале.Он добавил, что на месте работают специалисты: убирают помещения, фиксируют повреждения и готовятся к восстановлению остекления.
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общество , московская область, магнит, андрей воробьев
Общество , Московская область, Магнит, Андрей Воробьев
Поврежденная при атаке БПЛА поликлиника в Павловском Посаде будет работать
Воробьев: поврежденная поликлиника принимает пациентов, закрыт только кабинет физиотерапии