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Поврежденная при атаке БПЛА поликлиника в Павловском Посаде будет работать

Поврежденная при атаке БПЛА поликлиника в Павловском Посаде будет работать - 28.08.2026, ПРАЙМ

Поврежденная при атаке БПЛА поликлиника в Павловском Посаде будет работать

Поликлиника, поврежденная в результате атаки беспилотника в Павловском Посаде, продолжит работу и будет принимать пациентов, сообщил губернатор Московской... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T10:00+0300

2026-08-28T10:00+0300

2026-08-28T10:01+0300

общество

московская область

магнит

андрей воробьев

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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Поликлиника, поврежденная в результате атаки беспилотника в Павловском Посаде, продолжит работу и будет принимать пациентов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.В пятницу утром БПЛА попал в магазин "Магнит". Взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника."Важно, что поликлиника не закрывается и продолжает принимать пациентов в штатном режиме. Временно приостановлена только работа кабинета физиотерапии", — написал Воробьев в своем Telegram-канале.Он добавил, что на месте работают специалисты: убирают помещения, фиксируют повреждения и готовятся к восстановлению остекления.

московская область

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общество , московская область, магнит, андрей воробьев