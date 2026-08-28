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Экспортные перевозки грузов в направлении Казахстана выросли на 13,8% - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Экспортные перевозки грузов в направлении Казахстана выросли на 13,8%
Экспортные перевозки грузов в направлении Казахстана выросли на 13,8% - 28.08.2026, ПРАЙМ
Экспортные перевозки грузов в направлении Казахстана выросли на 13,8%
Экспортные перевозки грузов по сети РЖД в направлении Казахстана в январе-июле 2026 года выросли на 13,8% в годовом выражении и составили 19,9 миллиона тонн,... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T11:47+0300
2026-08-28T11:47+0300
бизнес
россия
казахстан
китай
узбекистан
ржд
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Экспортные перевозки грузов по сети РЖД в направлении Казахстана в январе-июле 2026 года выросли на 13,8% в годовом выражении и составили 19,9 миллиона тонн, сообщила компания. "Железнодорожные перевозки экспортных грузов по сети РЖД через российско-казахстанские погранпереходы в январе-июле 2026 года выросли на 13,8% к аналогичному периоду прошлого года и достигли 19,9 миллиона тонн. В том числе отправлено свыше 220 тысяч ДФЭ (TEU - ред.)", - говорится в сообщении РЖД. Основу всего грузопотока, по данным компании, составили нефтяные грузы - 4,4 миллиона тонн (+1,1%), черные металлы – 3,6 миллиона тонн (+9,7%), хлебные грузы – 2,7 миллиона тонн (рост в 2 раза). Грузовые поезда между Россией и Казахстаном идут через пограничные переходы Канисай, Кигаш, Озинки, Карталы, Орск – Новый Город, Петропавловск, Зауралье, Кулунда, Локоть. Часть груза следует транзитом на железные дороги Китая, Узбекистана, Киргизии и Туркмении.
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бизнес, россия, казахстан, китай, узбекистан, ржд
Бизнес, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, УЗБЕКИСТАН, РЖД
11:47 28.08.2026
 
Экспортные перевозки грузов в направлении Казахстана выросли на 13,8%

РЖД: экспортные перевозки грузов в направлении Казахстана в январе-июле выросли на 13,8%

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Экспортные перевозки грузов по сети РЖД в направлении Казахстана в январе-июле 2026 года выросли на 13,8% в годовом выражении и составили 19,9 миллиона тонн, сообщила компания.
"Железнодорожные перевозки экспортных грузов по сети РЖД через российско-казахстанские погранпереходы в январе-июле 2026 года выросли на 13,8% к аналогичному периоду прошлого года и достигли 19,9 миллиона тонн. В том числе отправлено свыше 220 тысяч ДФЭ (TEU - ред.)", - говорится в сообщении РЖД.
Основу всего грузопотока, по данным компании, составили нефтяные грузы - 4,4 миллиона тонн (+1,1%), черные металлы – 3,6 миллиона тонн (+9,7%), хлебные грузы – 2,7 миллиона тонн (рост в 2 раза).
Грузовые поезда между Россией и Казахстаном идут через пограничные переходы Канисай, Кигаш, Озинки, Карталы, Орск – Новый Город, Петропавловск, Зауралье, Кулунда, Локоть. Часть груза следует транзитом на железные дороги Китая, Узбекистана, Киргизии и Туркмении.
 
БизнесРОССИЯКАЗАХСТАНКИТАЙУЗБЕКИСТАНРЖД
 
 
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