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Экспортные перевозки грузов в направлении Казахстана выросли на 13,8%

Экспортные перевозки грузов в направлении Казахстана выросли на 13,8% - 28.08.2026, ПРАЙМ

Экспортные перевозки грузов в направлении Казахстана выросли на 13,8%

Экспортные перевозки грузов по сети РЖД в направлении Казахстана в январе-июле 2026 года выросли на 13,8% в годовом выражении и составили 19,9 миллиона тонн,... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T11:47+0300

2026-08-28T11:47+0300

2026-08-28T11:47+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Экспортные перевозки грузов по сети РЖД в направлении Казахстана в январе-июле 2026 года выросли на 13,8% в годовом выражении и составили 19,9 миллиона тонн, сообщила компания. "Железнодорожные перевозки экспортных грузов по сети РЖД через российско-казахстанские погранпереходы в январе-июле 2026 года выросли на 13,8% к аналогичному периоду прошлого года и достигли 19,9 миллиона тонн. В том числе отправлено свыше 220 тысяч ДФЭ (TEU - ред.)", - говорится в сообщении РЖД. Основу всего грузопотока, по данным компании, составили нефтяные грузы - 4,4 миллиона тонн (+1,1%), черные металлы – 3,6 миллиона тонн (+9,7%), хлебные грузы – 2,7 миллиона тонн (рост в 2 раза). Грузовые поезда между Россией и Казахстаном идут через пограничные переходы Канисай, Кигаш, Озинки, Карталы, Орск – Новый Город, Петропавловск, Зауралье, Кулунда, Локоть. Часть груза следует транзитом на железные дороги Китая, Узбекистана, Киргизии и Туркмении.

казахстан

китай

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бизнес, россия, казахстан, китай, узбекистан, ржд