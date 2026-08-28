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Выручка "Почты России" по МСФО выросла на 1,6%
Выручка "Почты России" по МСФО выросла на 1,6% - 28.08.2026, ПРАЙМ
Выручка "Почты России" по МСФО выросла на 1,6%
Выручка "Почты России" по МСФО в первом полугодии 2026 года выросла на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 108,9 миллиарда... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T18:10+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Выручка "Почты России" по МСФО в первом полугодии 2026 года выросла на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 108,9 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. "Почта России" подвела итоги работы в первом полугодии 2026 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Выручка компании составила 108,9 миллиарда рублей, увеличившись на 1,6% год к году", - говорится в отчете. Отмечается, что EBITDA выросла на 9,5 миллиарда рублей и достигла положительного уровня в 2,5 миллиарда. В отчете добавляется, что ускоренное развитие современных коммерческих направлений и расширение форматов взаимодействия с бизнес-партнерами обеспечило рост выручки от грузоперевозок на 44% в годовом выражении. "Усиление коммерческих направлений позволяет "Почте" самостоятельно субсидировать социальные услуги, добиваясь сохранения положительного уровня операционной прибыли. Для нас остается приоритетной задачей обеспечивать равный доступ к услугам всех жителей страны", - прокомментировал генеральный директор "Почты России" Михаил Волков. Кроме того, организация сотрудничает с селлерами, уже более 60% всех отправлений приходится на малых и средних предпринимателей. "Важной точкой роста также стало развитие электронной почтовой системы: выручка от доставки корреспонденции в электронном и гибридном формате выросла на 59% - до 14,9 миллиарда рублей", - сказано в отчете.
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бизнес, россия, михаил волков, почта россии
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Волков, Почта России
Выручка "Почты России" по МСФО выросла на 1,6%
Выручка "Почты России" по МСФО в первом полугодии составила 108,9 миллиарда рублей
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Выручка "Почты России" по МСФО в первом полугодии 2026 года выросла на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 108,9 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.
"Почта России
" подвела итоги работы в первом полугодии 2026 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Выручка компании составила 108,9 миллиарда рублей, увеличившись на 1,6% год к году", - говорится в отчете.
Отмечается, что EBITDA выросла на 9,5 миллиарда рублей и достигла положительного уровня в 2,5 миллиарда.
В отчете добавляется, что ускоренное развитие современных коммерческих направлений и расширение форматов взаимодействия с бизнес-партнерами обеспечило рост выручки от грузоперевозок на 44% в годовом выражении.
"Усиление коммерческих направлений позволяет "Почте" самостоятельно субсидировать социальные услуги, добиваясь сохранения положительного уровня операционной прибыли. Для нас остается приоритетной задачей обеспечивать равный доступ к услугам всех жителей страны", - прокомментировал генеральный директор "Почты России" Михаил Волков
.
Кроме того, организация сотрудничает с селлерами, уже более 60% всех отправлений приходится на малых и средних предпринимателей. "Важной точкой роста также стало развитие электронной почтовой системы: выручка от доставки корреспонденции в электронном и гибридном формате выросла на 59% - до 14,9 миллиарда рублей", - сказано в отчете.