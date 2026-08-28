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Главком НАТО представит Пентагону план размещения ВС США в Европе

Главком НАТО представит Пентагону план размещения ВС США в Европе - 28.08.2026, ПРАЙМ

Главком НАТО представит Пентагону план размещения ВС США в Европе

Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич собирается представить заместителю главы Пентагона... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T14:40+0300

2026-08-28T14:40+0300

2026-08-28T14:40+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич собирается представить заместителю главы Пентагона Элбриджу Колби военные рекомендации для обзора американского военного присутствия на европейской территории в следующем месяце, сообщает Politico со ссылкой на источники. Ранее агентство Рейтер ссылкой на оказавшийся в распоряжении агентства документ сообщало о том, что Пентагон к 6 ноября подготовит для главы ведомства Пита Хегсета как минимум четыре варианта дальнейшего размещения американских войск в Европе. "Генерал США Алексус Гринкевич... собирается представить Колби военные рекомендации для обзора в следующем месяце... в преддверии более официального решения по итогам обзора Хегсетом в ноябре", - говорится в сообщении Politico со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом. Кроме того, как подчеркивает издание, послы НАТО в ходе встречи с Колби в Брюсселе не стали делать конкретных предложений, но при этом подчеркнули готовность заменить в случае необходимости американские войска на континенте и свой прогресс в отношении целей военного потенциала альянса, расходов на оборону. Шестимесячный пересмотр американского военного присутствия в Европе был объявлен в июне. Союзники по НАТО опасаются, что по его итогам Вашингтон может значительно сократить находящиеся на континенте силы США, численность которых сейчас составляет около 80 тысяч человек. Администрация президента США Дональда Трампа ранее неоднократно давала понять, что намерена сократить ресурсы, выделяемые на оборону Европы. Таким образом рассчитывая, что европейские страны НАТО возьмут на себя большую ответственность за безопасность континента. Трамп также критиковал некоторых союзников за недостаточную поддержку США во время конфликта с Ираном.​

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мировая экономика, общество , европа, сша, брюссель, пит хегсет, дональд трамп, нато, politico