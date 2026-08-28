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xAI требует от пользователей Grok оплатить судебные расходы, пишет Politico
xAI требует от пользователей Grok оплатить судебные расходы, пишет Politico - 28.08.2026, ПРАЙМ
xAI требует от пользователей Grok оплатить судебные расходы, пишет Politico
Компания Илона Маска xAI через суд требует от двух пользователей чат-бота Grok, которые обвиняются в создании материалов сексуального насилия над детьми,... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T15:06+0300
2026-08-28T15:06+0300
2026-08-28T15:06+0300
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ВАШИНГТОН, 28 авг - ПРАЙМ. Компания Илона Маска xAI через суд требует от двух пользователей чат-бота Grok, которые обвиняются в создании материалов сексуального насилия над детьми, возместить ей расходы на защиту от исков предполагаемых жертв, сообщает газета Politico. "Компания Илона Маска xAI применила необычную и агрессивную стратегию, чтобы защититься от исков, связанных с материалами о сексуальном насилии над детьми, которые якобы были созданы ее чат-ботом с искусственным интеллектом Grok. Недавно компания подала в суд на двух своих пользователей, заявив, что они нарушили условия X, используя Grok для создания откровенных изображений детей", - передает газета. В своих исках, как пишет издание, компания требует возложить на пользователей ответственность за "все разумные расходы", которые компания понесет при защите от претензий предполагаемых жертв, в том числе за "репутационный ущерб". Отмечается, что в конце июля компания xAI подала иск против фотографа из Арканзаса Рассела Бладворта, которому предъявлено более 100 уголовных обвинений. Его подозревают в использовании Grok для изменения фотографий детей и создания на их основе материалов сексуального насилия. По данным газеты, Бладворт вину не признает. Как пишет издание, примерно двумя неделями ранее компания подала аналогичный иск против жителя Южной Каролины Терри Уэйна Харвуда, которого также обвиняют в использовании чат-бота для создания подобных материалов. Ему предъявлены обвинения в сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего. Газета отмечает, что компании крайне редко подают в суд на собственных пользователей за нарушение условий использования сервисов, даже если речь идет о предполагаемых преступлениях. При этом сама компания xAI выступает ответчиком по нескольким искам из-за созданных чат-ботом откровенных изображений без согласия изображенных на них людей, в том числе несовершеннолетних. xAI является материнской компанией социальной сети X, на которой размещен чат-бот Grok.
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технологии, общество , xai, politico
Технологии, Общество , xAI, Politico
xAI требует от пользователей Grok оплатить судебные расходы, пишет Politico
xAI требует от пользователей Grok возместить расходы по искам о запрещенных материалах
ВАШИНГТОН, 28 авг - ПРАЙМ. Компания Илона Маска xAI через суд требует от двух пользователей чат-бота Grok, которые обвиняются в создании материалов сексуального насилия над детьми, возместить ей расходы на защиту от исков предполагаемых жертв, сообщает газета Politico.
"Компания Илона Маска xAI
применила необычную и агрессивную стратегию, чтобы защититься от исков, связанных с материалами о сексуальном насилии над детьми, которые якобы были созданы ее чат-ботом с искусственным интеллектом Grok. Недавно компания подала в суд на двух своих пользователей, заявив, что они нарушили условия X, используя Grok для создания откровенных изображений детей", - передает газета.
В своих исках, как пишет издание, компания требует возложить на пользователей ответственность за "все разумные расходы", которые компания понесет при защите от претензий предполагаемых жертв, в том числе за "репутационный ущерб".
Отмечается, что в конце июля компания xAI подала иск против фотографа из Арканзаса Рассела Бладворта, которому предъявлено более 100 уголовных обвинений. Его подозревают в использовании Grok для изменения фотографий детей и создания на их основе материалов сексуального насилия. По данным газеты, Бладворт вину не признает.
Как пишет издание, примерно двумя неделями ранее компания подала аналогичный иск против жителя Южной Каролины Терри Уэйна Харвуда, которого также обвиняют в использовании чат-бота для создания подобных материалов. Ему предъявлены обвинения в сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего.
Газета отмечает, что компании крайне редко подают в суд на собственных пользователей за нарушение условий использования сервисов, даже если речь идет о предполагаемых преступлениях. При этом сама компания xAI выступает ответчиком по нескольким искам из-за созданных чат-ботом откровенных изображений без согласия изображенных на них людей, в том числе несовершеннолетних.
xAI является материнской компанией социальной сети X, на которой размещен чат-бот Grok.