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Правительство Польши приняло проект госбюджета с худшими показателями

Правительство Польши приняло проект госбюджета с худшими показателями - 28.08.2026, ПРАЙМ

Правительство Польши приняло проект госбюджета с худшими показателями

Правительство Польши приняло проект государственного бюджета с худшими показателями, чем прогнозировалось в начале лета, следует из слов министра финансов и... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T18:54+0300

2026-08-28T18:54+0300

2026-08-28T18:54+0300

польша

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ВАРШАВА, 28 авг - ПРАЙМ. Правительство Польши приняло проект государственного бюджета с худшими показателями, чем прогнозировалось в начале лета, следует из слов министра финансов и экономики Анджея Доманьского. Правительство Польши в пятницу одобрило проект государственного бюджета на 2027 год. "В соответствии с проектом закона, среднегодовая инфляция в Польше в 2027 году составит 2,8%, а рост ВВП — 3%", - сказал Доманьский. При этом еще в июне, правительство прогнозировало рост польской экономики в 2027 году на 3,1% и среднегодовую инфляцию на уровне 2,5%. Таким образом, новые оценки оказались несколько менее оптимистичными. По словам Доманьского, дефицит госбюджета Польши в 2027 году прогнозируется на уровне 75,9 миллиарда долларов. Он уточнил, что доходы бюджета в 2027 году прогнозируются на уровне 695 миллиардов злотых (186,6 миллиарда долларов), что на 68,4 миллиарда злотых (18,4 миллиарда долларов) больше ожидаемого исполнения бюджета в 2026 году. Расходы составят 977,6 миллиарда злотых (262,5 миллиарда долларов). По словам министра, налоговые доходы бюджета в следующем году, как ожидается, составят 622,4 миллиарда злотых (167 миллиардов долларов), увеличившись на 57,8 миллиарда злотых (15,5 миллиарда долларов). Поступления от налога на прибыль предприятий (CIT) прогнозируются на уровне 94,6 миллиарда злотых (25,4 миллиарда долларов), что на 14 миллиардов злотых (3,8 миллиарда долларов) больше показателя текущего года. Доходы от НДС (VAT) в 2027 году ожидаются в размере 363,7 миллиарда злотых (97,6 миллиарда долларов) — почти на 32 миллиарда злотых (8,6 миллиарда долларов) больше прогнозируемого исполнения в этом году. По словам Доманьского, расходы на здравоохранение планируется увеличить на 26 миллиардов злотых (7 миллиардов долларов). В числе приоритетов бюджета правительство также называет безопасность, экономическое развитие и энергетический переход. Потребности бюджета в заемном финансировании в 2027 году составят 565 миллиардов злотых (151,7 миллиарда долларов). При этом в текущем году они были запланированы на уровне 688 миллиардов злотых (184,7 миллиарда долларов), однако, по словам министра, фактический показатель, как ожидается, окажется ниже 600 миллиардов злотых (161,1 миллиарда долларов). Расходы на обслуживание государственного долга в 2027 году составят 107 миллиардов злотых (28,7 миллиарда долларов), что на 17 миллиардов злотых (4,6 миллиарда долларов) больше, чем в 2026 году.

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польша