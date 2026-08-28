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В России снизился портфель POS-кредитов без учета дефолтов - 28.08.2026, ПРАЙМ
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В России снизился портфель POS-кредитов без учета дефолтов
В России снизился портфель POS-кредитов без учета дефолтов - 28.08.2026, ПРАЙМ
В России снизился портфель POS-кредитов без учета дефолтов
Совокупный портфель кредитов, которые оформляются прямо в торговой точке или на сайте в момент покупки, в России по итогам прошлого квартала снизился и без... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T12:27+0300
2026-08-28T12:27+0300
финансы
россия
банки
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Совокупный портфель кредитов, которые оформляются прямо в торговой точке или на сайте в момент покупки, в России по итогам прошлого квартала снизился и без учета дефолтов составил 160,17 миллиарда рублей, а в аналогичном периоде прошлого года он достигал 186,75 миллиарда, рассказали РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "Совокупный портфель POS-кредитов без учета дефолтов по итогам второго квартала 2026 года сократился до 160,17 миллиарда рублей, а количество заемщиков в сегменте – до 3,7 миллиона человек", - говорится в сообщении. Там отмечается, что в перовом квартале портфель товарных кредитов без учета дефолтов был равен 166,04 миллиарда рублей, количество заемщиков составляло 3,8 миллиона человек. Во втором квартале прошлого года этот портфель составлял 186,75 миллиарда рублей, количество заемщиков – 4,4 миллиона человек. Просроченная задолженность на срок 30-90 дней в портфеле без учета дефолтов составила 1,1%, или 1,81 миллиарда рублей. "У 79% заемщиков с POS-кредитом есть как минимум еще один розничный кредит. Из них у 22% – один кредит, у 18% – два, у 13% – три, а у 26% – четыре и более. Средняя совокупная задолженность таких заемщиков по всем кредитным продуктам достигает 1,1 миллиона рублей", - заключается там.
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финансы, россия, банки
Финансы, РОССИЯ, Банки
12:27 28.08.2026
 
В России снизился портфель POS-кредитов без учета дефолтов

ОКБ: портфель POS-кредитов в России снизился до 160,17 миллиарда рублей

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Совокупный портфель кредитов, которые оформляются прямо в торговой точке или на сайте в момент покупки, в России по итогам прошлого квартала снизился и без учета дефолтов составил 160,17 миллиарда рублей, а в аналогичном периоде прошлого года он достигал 186,75 миллиарда, рассказали РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
"Совокупный портфель POS-кредитов без учета дефолтов по итогам второго квартала 2026 года сократился до 160,17 миллиарда рублей, а количество заемщиков в сегменте – до 3,7 миллиона человек", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что в перовом квартале портфель товарных кредитов без учета дефолтов был равен 166,04 миллиарда рублей, количество заемщиков составляло 3,8 миллиона человек. Во втором квартале прошлого года этот портфель составлял 186,75 миллиарда рублей, количество заемщиков – 4,4 миллиона человек.
Просроченная задолженность на срок 30-90 дней в портфеле без учета дефолтов составила 1,1%, или 1,81 миллиарда рублей.
"У 79% заемщиков с POS-кредитом есть как минимум еще один розничный кредит. Из них у 22% – один кредит, у 18% – два, у 13% – три, а у 26% – четыре и более. Средняя совокупная задолженность таких заемщиков по всем кредитным продуктам достигает 1,1 миллиона рублей", - заключается там.
 
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