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Пошлина на экспорт пшеницы из России снизится до 787,5 рубля за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из России снизится до 787,5 рубля за тонну - 28.08.2026, ПРАЙМ
Пошлина на экспорт пшеницы из России снизится до 787,5 рубля за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из России со 2 по 8 сентября снизится до 787,5 рубля за тонну, кукурузы - до 406,5 рубля за тонну, на ячмень - останется нулевой,... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T22:21+0300
2026-08-28T22:21+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России со 2 по 8 сентября снизится до 787,5 рубля за тонну, кукурузы - до 406,5 рубля за тонну, на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 228,6 доллара за тонну, на ячмень - 189,3 доллара, на кукурузу - 220,6 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт ячменя остается нулевой с 15 апреля, на экспорт пшеницы и кукурузы составляет с 26 августа по 1 сентября 1012,1 рубля и 607,3 рубля за тонну соответственно.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета.
Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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сельское хозяйство, россия, минсельхоз, банк россии
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Минсельхоз, Банк России
Пошлина на экспорт пшеницы из России снизится до 787,5 рубля за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из России со 2 по 8 сентября снизится до 787,5 рубля за тонну
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России со 2 по 8 сентября снизится до 787,5 рубля за тонну, кукурузы - до 406,5 рубля за тонну, на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 228,6 доллара за тонну, на ячмень - 189,3 доллара, на кукурузу - 220,6 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт ячменя остается нулевой с 15 апреля, на экспорт пшеницы и кукурузы составляет с 26 августа по 1 сентября 1012,1 рубля и 607,3 рубля за тонну соответственно.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета.
Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.