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Правительство направит 2,6 миллиарда рублей на соцразвитие регионов ДФО
Правительство направит 2,6 миллиарда рублей на соцразвитие регионов ДФО - 28.08.2026, ПРАЙМ
Правительство направит 2,6 миллиарда рублей на соцразвитие регионов ДФО
Правительство России дополнительно направит более 2,6 миллиарда рублей в этом году на реализацию планов социального развития центров экономического роста... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T10:16+0300
2026-08-28T10:16+0300
2026-08-28T10:16+0300
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магадан
охотское море
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Правительство России дополнительно направит более 2,6 миллиарда рублей в этом году на реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов Дальневосточного федерального округа, следует из сообщения на сайте кабмина.
"Более 2,6 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в 2026 году на реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО). Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за счет такой субсидии в Улан-Удэ отремонтируют центральный стадион на 10 тысяч зрителей, в Магадане проведут работы по укреплению берега Охотского моря. Господдержку получат производители технологических товаров в Бурятии, Якутии, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Магаданской областях.
"Поддержка центров экономического роста регионов Дальнего Востока ведется правительством на системной основе по поручению президента. Она нацелена на создание комфортной среды для жизни в дальневосточных городах и поселках, реализацию экономического потенциала субъектов ДФО", - уточнили в сообщении.
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россия, улан-удэ, магадан, охотское море, михаил мишустин
РОССИЯ, Улан-Удэ, Магадан, Охотское море, Михаил Мишустин
Правительство направит 2,6 миллиарда рублей на соцразвитие регионов ДФО
Правительство направит 2,6 миллиарда рублей на развитие центров экономического роста ДФО
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Правительство России дополнительно направит более 2,6 миллиарда рублей в этом году на реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов Дальневосточного федерального округа, следует из сообщения на сайте кабмина.
"Более 2,6 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в 2026 году на реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО). Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за счет такой субсидии в Улан-Удэ отремонтируют центральный стадион на 10 тысяч зрителей, в Магадане проведут работы по укреплению берега Охотского моря. Господдержку получат производители технологических товаров в Бурятии, Якутии, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Магаданской областях.
"Поддержка центров экономического роста регионов Дальнего Востока ведется правительством на системной основе по поручению президента. Она нацелена на создание комфортной среды для жизни в дальневосточных городах и поселках, реализацию экономического потенциала субъектов ДФО", - уточнили в сообщении.