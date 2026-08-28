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Правительство направит 2,6 миллиарда рублей на соцразвитие регионов ДФО

Правительство направит 2,6 миллиарда рублей на соцразвитие регионов ДФО - 28.08.2026, ПРАЙМ

Правительство направит 2,6 миллиарда рублей на соцразвитие регионов ДФО

Правительство России дополнительно направит более 2,6 миллиарда рублей в этом году на реализацию планов социального развития центров экономического роста... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T10:16+0300

2026-08-28T10:16+0300

2026-08-28T10:16+0300

россия

улан-удэ

магадан

охотское море

михаил мишустин

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Правительство России дополнительно направит более 2,6 миллиарда рублей в этом году на реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов Дальневосточного федерального округа, следует из сообщения на сайте кабмина. "Более 2,6 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в 2026 году на реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО). Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что за счет такой субсидии в Улан-Удэ отремонтируют центральный стадион на 10 тысяч зрителей, в Магадане проведут работы по укреплению берега Охотского моря. Господдержку получат производители технологических товаров в Бурятии, Якутии, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Магаданской областях. "Поддержка центров экономического роста регионов Дальнего Востока ведется правительством на системной основе по поручению президента. Она нацелена на создание комфортной среды для жизни в дальневосточных городах и поселках, реализацию экономического потенциала субъектов ДФО", - уточнили в сообщении.

улан-удэ

магадан

охотское море

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, улан-удэ, магадан, охотское море, михаил мишустин