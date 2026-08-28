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Правительство направит 4,6 миллиарда рублей на единую облачную систему - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Правительство направит 4,6 миллиарда рублей на единую облачную систему
Правительство направит 4,6 миллиарда рублей на единую облачную систему - 28.08.2026, ПРАЙМ
Правительство направит 4,6 миллиарда рублей на единую облачную систему
Правительство России направит 4,6 миллиарда рублей Минцифры на финансирование защищенной инфраструктуры государственной единой облачной платформы, сказано в... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T21:59+0300
2026-08-28T22:13+0300
россия
технологии
минцифры
минфин
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Правительство России направит 4,6 миллиарда рублей Минцифры на финансирование защищенной инфраструктуры государственной единой облачной платформы, сказано в распоряжении кабмина. "Направить Минцифры России в 2026 году бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России… в размере до 4628782,8 тыс. рублей на финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением защищенной инфраструктуры государственной единой облачной платформы", - говорится в распоряжении. Отмечается, что финансирование системы будет осуществляться в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".
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россия, технологии, минцифры, минфин
РОССИЯ, Технологии, Минцифры, Минфин
21:59 28.08.2026 (обновлено: 22:13 28.08.2026)
 
Правительство направит 4,6 миллиарда рублей на единую облачную систему

Кабмин направит 4,6 миллиарда рублей на защиту инфраструктуры единой облачной платформы

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Правительство России направит 4,6 миллиарда рублей Минцифры на финансирование защищенной инфраструктуры государственной единой облачной платформы, сказано в распоряжении кабмина.
"Направить Минцифры России в 2026 году бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России… в размере до 4628782,8 тыс. рублей на финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением защищенной инфраструктуры государственной единой облачной платформы", - говорится в распоряжении.
Отмечается, что финансирование системы будет осуществляться в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".
 
РОССИЯТехнологииМинцифрыМинфин
 
 
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