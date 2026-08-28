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Правительство направит 4,6 миллиарда рублей на единую облачную систему

Правительство направит 4,6 миллиарда рублей на единую облачную систему - 28.08.2026, ПРАЙМ

Правительство направит 4,6 миллиарда рублей на единую облачную систему

Правительство России направит 4,6 миллиарда рублей Минцифры на финансирование защищенной инфраструктуры государственной единой облачной платформы, сказано в... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T21:59+0300

2026-08-28T21:59+0300

2026-08-28T22:13+0300

россия

технологии

минцифры

минфин

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Правительство России направит 4,6 миллиарда рублей Минцифры на финансирование защищенной инфраструктуры государственной единой облачной платформы, сказано в распоряжении кабмина. "Направить Минцифры России в 2026 году бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России… в размере до 4628782,8 тыс. рублей на финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением защищенной инфраструктуры государственной единой облачной платформы", - говорится в распоряжении. Отмечается, что финансирование системы будет осуществляться в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

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россия, технологии, минцифры, минфин