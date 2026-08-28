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Президент Мьянмы предложил создать железнодорожный путь из России в Мьянму - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Президент Мьянмы предложил создать железнодорожный путь из России в Мьянму
Президент Мьянмы предложил создать железнодорожный путь из России в Мьянму - 28.08.2026, ПРАЙМ
Президент Мьянмы предложил создать железнодорожный путь из России в Мьянму
Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн предложил создать железнодорожный путь из России в Мьянму с выходом к мьянманским портам, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T12:33+0300
2026-08-28T12:33+0300
россия
бизнес
мьянма
афганистан
казахстан
алексей оверчук
владимир путин
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн предложил создать железнодорожный путь из России в Мьянму с выходом к мьянманским портам, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "На прошлой недели в гостях у России был президент Мьянмы, он предложил посмотреть железнодорожный маршрут по территории дружественных нам Казахстана, Китая на Мьянму, с выходом к портам Мьянмы. Это очень интересное предложение, которое начинается прорабатываться", - заявил Оверчук, выступая на тематической встрече "Родина - это люди. Созидание "Большой Евразии". Он отметил, что после длительного перерыва восстановилось железнодорожное сообщение России с Вьетнамом. По словам вице-премьера, также недавно заработал транзит из стран Средней Азии в Пакистан через территорию Афганистана. Он указал, что ведутся серьезные обсуждения по строительству железной дороги через Афганистан, речь идет о западной линии через Герат на пакистанскую Кветту, это традиционные караванные маршруты, которые существовали сотни лет. Оверчук подчеркнул, что все эти инициативы создают лучшие условия для движения российских товаров к крупнейшим рынкам. Президент России Владимир Путин и президент Мьянмы Мин Аун Хлайн на прошлой неделе провели переговоры в Кремле. Глава российского государства отмечал, что странам необходимо поработать на экономическом треке, хорошие заделы есть.
мьянма
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россия, бизнес, мьянма, афганистан, казахстан, алексей оверчук, владимир путин
РОССИЯ, Бизнес, МЬЯНМА, АФГАНИСТАН, КАЗАХСТАН, Алексей Оверчук, Владимир Путин
12:33 28.08.2026
 
Президент Мьянмы предложил создать железнодорожный путь из России в Мьянму

Оверчук: президент Мьянмы предложил создать железнодорожный путь из России в Мьянму

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн предложил создать железнодорожный путь из России в Мьянму с выходом к мьянманским портам, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"На прошлой недели в гостях у России был президент Мьянмы, он предложил посмотреть железнодорожный маршрут по территории дружественных нам Казахстана, Китая на Мьянму, с выходом к портам Мьянмы. Это очень интересное предложение, которое начинается прорабатываться", - заявил Оверчук, выступая на тематической встрече "Родина - это люди. Созидание "Большой Евразии".
Он отметил, что после длительного перерыва восстановилось железнодорожное сообщение России с Вьетнамом.
По словам вице-премьера, также недавно заработал транзит из стран Средней Азии в Пакистан через территорию Афганистана. Он указал, что ведутся серьезные обсуждения по строительству железной дороги через Афганистан, речь идет о западной линии через Герат на пакистанскую Кветту, это традиционные караванные маршруты, которые существовали сотни лет.
Оверчук подчеркнул, что все эти инициативы создают лучшие условия для движения российских товаров к крупнейшим рынкам.
Президент России Владимир Путин и президент Мьянмы Мин Аун Хлайн на прошлой неделе провели переговоры в Кремле. Глава российского государства отмечал, что странам необходимо поработать на экономическом треке, хорошие заделы есть.
 
РОССИЯБизнесМЬЯНМААФГАНИСТАНКАЗАХСТАНАлексей ОверчукВладимир Путин
 
 
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