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Чистая прибыль "Россетей Московский регион" по МСФО выросла на 46,5%

Чистая прибыль "Россетей Московский регион" по МСФО выросла на 46,5% - 28.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Россетей Московский регион" по МСФО выросла на 46,5%

Чистая прибыль компании "Россети Московский регион" по МСФО в первом полугодии 2026 года увеличилась на 46,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T09:27+0300

2026-08-28T09:27+0300

2026-08-28T09:27+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль компании "Россети Московский регион" по МСФО в первом полугодии 2026 года увеличилась на 46,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 24,783 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка выросла на 22,2%, до 158,998 миллиарда рублей. Операционные расходы составили 126,318 миллиарда рублей, увеличившись на 16,7%. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня снизились до 95,976 миллиарда рублей со 115,122 миллиарда на конец прошлого года. Краткосрочные обязательства выросли за тот же период до 243,881 миллиарда рублей с 204,818 миллиарда. "Россети Московский регион" - одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России, работает на территории Москвы и Подмосковья, входит в группу "Россети".

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