https://1prime.ru/20260828/pribyl-872757638.html
Чистая прибыль "Россетей Московский регион" по МСФО выросла на 46,5%
Чистая прибыль "Россетей Московский регион" по МСФО выросла на 46,5% - 28.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Россетей Московский регион" по МСФО выросла на 46,5%
Чистая прибыль компании "Россети Московский регион" по МСФО в первом полугодии 2026 года увеличилась на 46,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T09:27+0300
2026-08-28T09:27+0300
2026-08-28T09:27+0300
бизнес
финансы
москва
московская область
подмосковье
россети
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872757638.jpg?1787898439
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль компании "Россети Московский регион" по МСФО в первом полугодии 2026 года увеличилась на 46,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 24,783 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка выросла на 22,2%, до 158,998 миллиарда рублей. Операционные расходы составили 126,318 миллиарда рублей, увеличившись на 16,7%.
Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня снизились до 95,976 миллиарда рублей со 115,122 миллиарда на конец прошлого года. Краткосрочные обязательства выросли за тот же период до 243,881 миллиарда рублей с 204,818 миллиарда.
"Россети Московский регион" - одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России, работает на территории Москвы и Подмосковья, входит в группу "Россети".
москва
московская область
подмосковье
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, москва, московская область, подмосковье, россети
Бизнес, Финансы, МОСКВА, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, Россети
Чистая прибыль "Россетей Московский регион" по МСФО выросла на 46,5%
Чистая прибыль "Россетей Московский регион" по МСФО в I полугодии выросла на 46,5%
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль компании "Россети Московский регион" по МСФО в первом полугодии 2026 года увеличилась на 46,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 24,783 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка выросла на 22,2%, до 158,998 миллиарда рублей. Операционные расходы составили 126,318 миллиарда рублей, увеличившись на 16,7%.
Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня снизились до 95,976 миллиарда рублей со 115,122 миллиарда на конец прошлого года. Краткосрочные обязательства выросли за тот же период до 243,881 миллиарда рублей с 204,818 миллиарда.
"Россети Московский регион" - одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России, работает на территории Москвы и Подмосковья, входит в группу "Россети".